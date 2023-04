Acaba el 'loco' mercado de fichajes electoral en Aragón: estas son las listas de cada partido

Los jefes de campaña de los partidos en Aragón pueden, por fin, respirar tranquilos. Al menos hasta que empiece la fiesta de la democracia con la pegada de carteles el 12 de mayo. El plazo para presentar las listas a las elecciones municipales y autonómicas culminó la pasada medianoche después de meses de bailes de candidatos, escisiones de partidos y la creación de nuevas plataformas, especialmente en el centro político, con una efervescencia y una incertidumbre que no se recuerda en ningún otro proceso electoral.

Ni siquiera cuando Podemos y Ciudadanos agitaron el tablero nacional y autonómico en 2015 e irrumpieron con fuerza dando entonces por muerto el bipartidismo. Aragón ya era tierra de pactos, de coaliciones y de un bipartidismo imperfecto que amenaza con ampliarse todavía más a partir del 29 de mayo. El día 28 los electores aragoneses podrán elegir entre nueve alternativas principales: PSOE, PP, Ciudadanos-Tú Aragón, Podemos, PAR, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Teruel Existe y Vox.

Concluye por fin el loco mercado de fichajes de las últimas semanas que, no por esperado, deja de sorprender. El aterrizaje de tránsfugas llegados de Ciudadanos y del PAR en el PP, o de Cs en el PAR y viceversa no ha sorprendido tanto como el paso de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid, pero deja curiosos cambios de cromos que merece la pena analizar.

Entre tanto, algunos cerrarán su etapa cuando se abran las urnas. Es el caso del histórico líder del PAR, Arturo Aliaga, y sus fieles diputados, Jesús Guerrero y Esther Peirat, que se quedan en el paro tras este mercado de fichajes. También la exsecretaria de la Ejecutiva, María Morera, vicepresidenta de la Comarca del Somontano. Ninguno de ellos irá en listas.

La mirada puesta en Teruel

Una fuerza se estrena en mayo en los comicios locales y autonómicos. Está por ver si la coalición Aragón-Teruel Existe repite la gesta de las generales de 2019. De momento, han registrado 112 candidaturas: 21 en Zaragoza, 8 en Huesca y 83 en Teruel. En esta última es donde tienen su principal fortaleza y expectativa electoral.

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, celebró la "entrega y la implicación" de todos los que inician este camino en política de su mano. "Podemos confirmar que es el momento del comienzo del cambio", aseguró. Pero pese a las altas expectativas con el proyecto, será la quinta fuerza en implantación territorial en Aragón, detrás de PSOE, PP, PAR y CHA.

PSOE y PP, líderes en la implantación territorial

Con los datos todavía provisionales, el PSOE volvió a ser el partido que presentó más candidaturas en Aragón, seguido muy de cerca por el Partido Popular. Ambas fuerzas mejoran en la estimación inicial sus registros de 2019, cuando ya fueron los partidos con mayor implantación territorial.

En el caso del PSOE, las cifras alcanzan las 291 candidaturas en la provincia de Zaragoza, 202 en Huesca y 220 en Teruel. En total, más de 700 candidaturas, lo que es prácticamente la totalidad de los 731 municipios. En el caso del PP, llegaron a 694 listas según las estimaciones iniciales, con 296 en Zaragoza (293 municipios y 3 entidades locales), 184 en Huesca y 214 en Teruel.

Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE de Aragón, se mostró "satisfecho" por el trabajo desarrollado en la elaboración de candidaturas, lo que demuestra, dijo, "el músculo del partido en todo el territorio y que somos una formación municipalista que cree en todos los pueblos de Aragón".

Con estas cifras de gran implantación en las tres provincias, Villagrasa recordó que el objetivo es "revalidar la confianza de los ciudadanos allí donde ya gobernamos y recuperar municipios importantes". Entre otros, claro está, los ayuntamientos de Zaragoza, Barbastro, Monzón y Fraga, que cayeron en manos del PP en 2019.

Pedro Navarro, portavoz de la campaña electoral del Partido Popular en Aragón celebró que la formación conservadora ha mejorado sus registros de 2019 en cuanto al número de candidaturas según los últimos datos disponibles, teniendo en cuenta que pudo cerrarse o caerse alguna candidatura a última hora.

"El primer objetivo era presentar más listas, y lo hemos logrado. Y el segundo, presentar mejores candidaturas, y también. No hemos corrido en la elaboración de listas y eso se va a notar. El PP va de subida y se nota: ha sido más sencillo que en otras ocasiones cerrar las candidaturas, con gente muy valorada e implicada por sus municipios", expresó el también diputado nacional del PP.

Los 'fichajes' del PP

En esta ocasión, en las listas del PP estarán también los ex del PAR integrados en la plataforma Aragoneses (Elena Allué, Berta Zapater, etc.), aunque desde el partido no definieron cuántas de las 694 candidaturas cuentan con quienes se salieron del partido tras la fractura con Arturo Aliaga.

Eso sí, reconoció Navarro, también habrá en las listas del PP ex de Ciudadanos, como los concejales Sara Fernández, Víctor Serrano y Carmen Herrarte, además de la diputada Susana Gaspar, entre otros.

En otras localidades, quienes fueron alcaldes con el PAR y ahora están en Aragoneses, como Carlos Sánchez en Montalbán, concurrirá bajo las siglas del PP. También ocurre con el candidato independiente por Cs en 2019 en Herrera de los Navarros, que irá bajo las siglas del PP. Y habrá múltiples casos como en Calatorao, donde quien lideró en 2019 la lista del PAR, Carlos Serrano, será el candidato del PP.

Cs salva los muebles

Ciudadanos, en su coalición con Tú Aragón (los otros escindidos del PAR) ha conseguido salvar los muebles. Registró un centenar de candidaturas, apenas una treintena menos de las que presentó en 2019, cuando el proyecto naranja gozaba de buena salud. Unas 60 en la provincia de Zaragoza, 30 en la Huesca y una decena en Teruel.

El presidente de Cs, Carlos Ortas, se mostró "muy satisfecho", ya que hace apenas dos semanas que registraron la coalición. "El objetivo es ser decisivos en cuantos más municipios mejor para evitar que gobiernen los extremos", declaró Ortas, que no explicitó cuántas listas corresponden a los ex del PAR.

Cerrando el tablero de la derecha, Vox ha conformado cien candidaturas (49 en Zaragoza, 21 en Huesca y 30 en Teruel), multiplicando por cuatro la presencia territorial que tuvieron en 2019.

Podemos, la fuerza con menos candidaturas en Aragón

La foto a la izquierda del PSOE refleja una notable caída de candidaturas firmadas por Podemos, que es el partido que concurrirá en menos municipios en Aragón, tan solo en 19 (nueve en Zaragoza, 6 en Huesca y 4 en Teruel). En concreto, en Alcañiz, Almudévar, Andorra, Cuarte, El Frago, Fraga, Graus, Huesca, Jaca, La Puebla de Alfinden, Las pedrosas, María de Huerva, Naval-mipanas, Ricla, Tarazona, Teruel, Torrevelilla, Utebo y Zaragoza.

El jefe de campaña de Podemos Aragón, Andoni Corrales, defendió que "dos de cada tres aragoneses van a poder votar a Podemos estas elecciones municipales". Ello teniendo en cuenta que la mitad de la población reside en Zaragoza, donde sí presentan lista.

Chunta Aragonesista es la fuerza de izquierdas que más candidaturas ha conformado, 163 en total; 77 en Zaragoza, 56 en Huesca y 30 en Teruel. Unos datos similares a 2019, cuando lograron más en Teruel, pero menos en el Alto Aragón.

El objetivo, destacó José Ramón Ceresuela, secretario de Organización, será "aumentar la presencia en los ayuntamientos y comarcas para poner en marcha más gobiernos con políticas aragonesistas y de progreso".

En Izquierda Unida presentan 52 candidaturas (24 en Zaragoza, 12 en Huesca y 16 en Teruel). Su coordinador autonómico, Álvaro Sanz, recordó que optan a revalidar alcaldías como las de La Puebla de Híjar, María de Huerva o Morata de Jalón, y celebró la «juventud» de los integrantes de la lista en localidades como Borja. Para las listas autonómicas, señaló Sanz, incorporan a figuras del asociacionismo, la universidad o el sindicalismo, como Ángel Sanz, Antonio Tausiet o Juanma Aragüés.

Las cartas están sobre la mesa. Solo queda votar... Y pactar. Las encuestas auguran que el resultado estará en un puñado de votos, sin un ganador claro. El mercado de fichajes dará paso, entonces, a las coaliciones y acuerdos de investidura.