Nieves Concostrina: «Es muy difícil borrar todo el rastro de las mujeres en la historia»

La periodista y escritora Nieves Concostrina visitó Aragón la semana pasada para ofrecer sendas conferencias en Zaragoza y Huesca sobre mujeres ignoradas por la Historia, y también firmar ejemplares de Cualquier tiempo pasado fue anterior, entre otras obras.

Se dice que hay que conocer la Historia para no repetirla, ¿pasar del ‘Mastuerzo’, como llama a Fernando VII, a Juan Carlos I, habla bien de nuestro aprendizaje social?

El problema de mantener a los Borbones es que mantenemos la corrupción desde el siglo XIX. Pero ya se preocupan de tenernos desinformados; si los españoles supieran lo que han robado, no habría el apoyo que hay a la monarquía.

¿A quién le interesa no informar?

A las élites, empresarios prensa... Y cuando alguien protege una institución es para proteger sus intereses. Porque a los trabajadores no los protegen tanto...

¿Hemos mejorado al menos con el actual monarca?

De Felipe VI no hablo porque me lo sacará al titular y el resto de la entrevista ya no le importará a nadie. Y como aún existe el delito de injurias a la Corona, no hablo de esa persona. Y de su señora, mucho menos.

Dejemos entonces en paz la Corona... ¿La historia entraría mejor si se explicase de forma amena, como usted?

Yo no soy docente, no quiero pasarme de lista. Lo que sé es que a mí me la enseñaron fatalmente mal, encargándose de que fuera aburrida para que no interesara. Pero sé que hay profesores muy buenos que se baten el cobre para interesar a sus alumnos, y otros que con la excusa de que no les da tiempo no explican que hubo un golpe de Estado que derrocó a un Gobierno legítimo, y la guerra civil. Y no generalizo, digo que si se quiere llegar, se llega.

Viene a hablar de mujeres ‘Tapadas y sobresalientas’...

... sí, por ejemplo Irene Monroset, una farmacéutica de Fonz que fue quien realmente descubrió la mercromina. Pero si lo busca verá el nombre de su jefe, un falangista dueño del laboratorio que se atribuyó el mérito.

¿El papel de las mujeres en la historia ha sido solo soslayado o borrado hasta que sea muy difícil recuperar el rastro?

Yo no soy investigadora, soy periodista, así que solo puedo trasladar lo mejor que sé lo que me cuentan. Pero hay muchos investigadores que se parten la cara por encontrar estos rastros y es muy difícil borrarlo todo. Un ejemplo significativo: un grupo de investigadoras intentaba averiguar quiénes fueron las primeras arquitectas de España, porque antes de los años 60 todos sus registros y proyectos estaban borrados. Y en el Colegio de Arquitectos, lo primero que les respondieron fue: ¿y para qué queréis saber eso? Pero lo lograron.

Por ejemplo hablo de Matilde Ucelay, la primera arquitecta titulada en España, de una familia adinerada pero vinculada a la Generación del 27, a la Institución Libre de Enseñanza... Pues bien, tras la guerra fue inhabilitada, multada con 30.000 pesetas y se le prohibió de por vida ejercer cargos públicos. Pero ella se empeñó en trabajar y dos compañeros suyos firmaban su trabajo; uno de ellos, de hecho, fue el arquitecto del edificio de Telefónica en Zaragoza.

¿Tiene algún tema que le sorprendiera especialmente de este libro?

No deja de sorprenderme todo lo que tiene que ver con la religión, con sacar a pasear santos y la que se monta. También aquí con la Virgen del Pilar...

...uy, eso no sé si censurárselo para que pueda volver...

(ríe) Qué va, si a la mayoría de gente le da igual. Es como el Rocío, no se imagina la ultraderecha que hay ahí metida... Y luego dicen que hay que comprender a los andaluces. Estoy casada con un andaluz y vivo en Andalucía y sé que a millones de andaluces la religión se la trae al pairo. Pero se sacan siempre tópicos, igual que parece que en Zaragoza solo esté el Pilar.

¿Tiene algún personaje histórico aragonés favorito?

Me caía muy bien Labordeta, y echo de menos a Joaquín Carbonell, le presenté un libro en Madrid. Destacaría a Joaquín Costa, me parece un personaje interesantísimo. A ese sí deberían sacarlo en procesión (ríe).