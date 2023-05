La aplicación en Aragón de la jubilación activa mejorada entre los profesionales sanitarios de Atención Primaria, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 21 de abril, genera «dudas» entre los sindicatos del sector por cómo se va a aplicar, cuándo y en qué condiciones. La medida, de carácter nacional y que por tanto tendrán que regular todas las comunidades, se prevé para los próximos tres años con el objetivo de reforzar los servicios de Atención Primaria, donde la falta de profesionales es evidente.

Esta jubilación activa permite que médicos y pediatras de los centros de salud en edad de jubilación puedan compatibilizar el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada «en función de las necesidades» de organización. Deben ser, en todo caso, profesionales cuya pensión haya tenido lugar desde el 1 de enero de 2022.

Del mismo modo, la jubilación activa mejorada contempla un segundo supuesto: la reincorporación al sistema de los profesionales de Atención Primaria jubilados y que no hayan cumplido 70 años. En estos casos, según recoge el BOA, deberán contar con un «informe de aptitud» de un reconocimiento médico previo.

Por el momento, se desconoce si la medida tendrá o no mucha demanda y los sindicatos temen que sea «un parche» para paliar la situación de Primaria. «Estamos de acuerdo con la normativa y nos parece bien, pero no creemos que esto sea la solución, ya que la voluntariedad no sabemos si alcanzará para cubrir ese déficit de profesionales», indicó Elena Lahoz, portavoz de Sanidad en UGT Aragón. «Creemos que es otro parche que beneficia siempre al mismo colectivo», dijo.

En la misma línea se manifestó Jessica Fessenden, de CSIF Sanidad Aragón, quien consideró que la propuesta. «La medida nos parece bien si ayuda a aumentar los recursos humanos, pero echamos en falta que no se tenga en cuenta al 061 o a los de especializada», consideró.

Reincorporaciones

Desde Fasamet, su presidente Leandro Catalán propuso que los médicos y pediatras que soliciten una reincorporación, bajo esta fórmula de compatibilizar la pensión, «lo hagan en el centro de salud donde desarrollaron sus últimos días en activo», señaló. «Creemos que es lo más adecuado o al menos que lo hagan en puntos de similares características», añadió.

Del mismo modo, apuntó que «hay que solucionar el problema» de los funcionarios sanitarios adscritos a Muface. «La orden no recoge que la medida se pueda extender a ellos y creo que habría que regularizar para que puedan optar a esta jubilación activa mejorada», indicó.

Por último, desde CCOO Aragón consideraron que «puede ser una medida concreta de aplicación» en ausencia de personal facultativo, pero «no es la solución» a los problemas, sobre todo, «de los centros o zonas de salud que en estos momentos tienen déficit de profesionales», dijo Delia Lizana. «Desde CCOO apostamos por otras medidas más realistas, además de seguir luchando por la jubilación anticipada para todos los profesionales sanitarios», señaló. «Esto solo es un parche que no paliará la situación ni es la mejor fórmula de retención de talento», apreció Lizana