«Puede ser que el consultorio de algún pueblo tenga que cerrar algún día de la semana o que su profesional no pueda estar allí tantas horas como ahora», explicó Marzo. El problema ya no es tanto por las plazas que han quedado vacías en el horario ordinario de Medicina de Familia (de 8.00 a 17.00 horas), donde se han cubierto 60 puestos de los 77 ofertados, sino por la situación de la Atención Continuada. Aquí, el Salud apenas ha podido adjudicar 12 contratos de los 101 ofertados, la mayoría en entornos rurales. «Ahí tenemos un verdadero problema», aseguró el director general.

¿Existe penalización para quien rechaza la plaza asignada?

Un total de 240 personas se inscribieron en las listas para optar a alguna de las 178 plazas de Medicina de Familia en Aragón, pero no todas se presentaron el miércoles. Es decir, algunos médicos a quienes se les había asignado un puesto no acudieron o lo rechazaron. ¿Esto lleva implícito una penalización? Depende. «Cuando no acuden, comprobamos la situación del profesional. Si tiene un contrato en activo o en otra categoría, como la hospitalaria, no se le puede penalizar. Sin embargo, si ha seleccionado una plaza, no tiene contrato en activo y no acude a por ella, la penalización es por un año», explica Marzo. «Esto significa que el Salud no le ofrece ningún contrato durante 12 meses, pero eso no es que no vaya a trabajar, porque puede hacerlo con contratos de semanas o de días», apunta Marzo.