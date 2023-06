El nuevo alcalde de Illueca no es tan nuevo. José Javier Vicente ya sabe lo que es dirigir su pueblo durante dos legislaturas y media y en este 2023 ha cosechado la alcaldía con el apoyo del PSOE y la abstención del PP. Un tema, los pactos y los apoyos políticos, que espera que ya se haya acabado para que los once concejales illuecanos encuentren una fórmula que genere empleo y frene la despoblación.

¿Qué ha cambiado en estos quince años que no lleva en la alcaldía?

Me ha sorprendido para mal, me he encontrado con más intereses políticos. Tengo claro que quiero que eso cambie, aunque notaré más diferencias conforme avance el ritmo de trabajo. A partir de ahora, siempre respetando al PAR, el partido al que represento es a Illueca y quiero que la gente se olvide de las siglas. Es una necesidad, porque el pueblo no está para perder el tiempo.

¿Cuál es el objetivo principal para la legislatura?

Generar una economía que sostenga a la población para mantener la vida en el municipio y en la comarca. Illueca y Brea mantenemos un poco la economía de la comarca, pero cada vez es más complicado por la pérdida de puestos en el calzado. La principal línea de trabajo es la de generar empleo y atraer nuevas empresas alternativas al calzado, además de mantener lo que ya tenemos. Podemos ofrecer una importante cultura industrial que no puede poner encima de la mesa cualquier municipio y queremos hablar con la comarca para que haya un dinamizador que busque empresas, además del trabajo de los propios alcaldes.

¿Hacia dónde pueden dirigirse esas líneas alternativas del empleo?

El mundo del calzado ya se hace en países más baratos que en España y aquí solo se pueden hacer si tienes una marca importante detrás. Esa batalla es muy difícil que podamos ganarla. La agroindustria y otras industrias que están en mejor momento pueden ser buenas opciones para mantener el trabajo aquí. Aquí debe involucrarse todo el mundo, todas las instituciones. Estaríamos dispuestos a liderar la unión de varias comarcas que sean capaces de atraer un trabajo que no obligue a llevarse a la población a Zaragoza y sus alrededores.

¿Cómo va a ser este nuevo gobierno de Illueca?

Habrá que hablar con los otros partidos, como hicimos para obtener el apoyo del PSOE y la abstención del PP. Eso no nos va a quitar que los once nos tenemos que poner a trabajar. Nadie se ha de ir a la oposición, el que quiera trabajar va a poder hacer cosas por Illueca. Hay mucho por hacer.

¿Prevé una legislatura complicada para llegar a acuerdos con los otros dos partidos?

Espero que no. Creo que al principio, fruto de los nervios y de la presión electoral, la gente está un poco nerviosa y hace cosas que no piensa. Espero que se imponga el sentido común, por encima del corazón, y se den cuenta de que Illueca no está para reñir sino para echar una mano entre todos. Creo que ya es hora de dejar las rencillas y restablecer todas las relaciones, tanto con las instituciones como entre todos los concejales. Por nosotros no va a quedar para que todos los concejales tengan su área y puedan ayudar al municipio.

El PAR puede ser clave en el Gobierno de Aragón y ayer Alberto Izquierdo se reunía con Jorge Azcón. ¿Cree que los pactos a nivel autonómico o comarcal han influido en sus acuerdos?

Siempre he tenido libertad, tanto para gobernar como para hacer lo que creía conveniente para Illueca. Que Alberto hable e intente tener poder en el Gobierno de Aragón me parece bueno.

Estrena alcaldía con San Juan, fiestas patronales en Illueca. Es una buena puesta de largo.

Son unas fiestas muy de calle, para las peñas, que ya vienen organizadas desde hace tiempo por la comisión. Es un momento de alegría, lo que importa es que la gente lo pase bien y que se olvide de sus quehaceres diarios y de sus preocupaciones.