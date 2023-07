Con la idea de convocar la próxima semana el pleno de investidura, Jorge Azcón cierra hoy con el PAR la ronda de contactos con los partidos que habían mostrado su disposición a colaborar en la formación de gobierno, anunciada por el propio líder del PP el pasado martes.

Alberto Izquierdo dice acudir a la cita con la mente «abierta» y dispuesto a «escuchar». Es decir, «con la mejor de las disposiciones pero nuestro programa por delante, como hemos dicho desde el primer día», señala el líder del Partido Aragonés, que recuerda que desde el principio al PP avisó de que no quería tener reuniones «para tantear», sino cuando se supiera por dónde iba a ir la formación de gobierno, en el que todavía no sabe si va a participar.

En el PAR quieren saber cuántos departamentos va a haber y quiénes los van a ocupar, sobre todo quiénes los va a «gestionar» y cómo se limarían diferencias peliagudas que hay, por ejemplo, con Vox, como es el caso del trasvase, explican desde la formación aragonesista, que tiene 360 concejales y 90 alcaldes en Aragón y ya gobierna con el PP en ayuntamientos, comarcas y la Diputación Provincial de Teruel.

Tras reunirse con Vox el martes, Azcón se vio ayer con el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sede del PP. Las posturas, pese a las dos horas de encuentro, no se movieron, aunque la fuerza turolense sigue ofreciendo su abstención, sujeta a la formación de un gobierno popular en solitario y a la firma de un acuerdo programático.

El propio Guitarte ofreció en La Aljafería una breve comparecencia para reiterar su postura y celebrar el buen tono de esta última reunión, aunque deslizó desde el comienzo las «pocas novedades» que pudieron surgir en la sede autonómica del PP. «Hemos reiterado la urgencia de una investidura, porque no podemos estar mucho más sin gobierno», inició Guitarte, que afirmó que el ofrecimiento dado a Azcón es «el que Teruel Existe ya hizo en el primer momento», lo cual significa «una abstención, condicionada siempre a que sea un gobierno en solitario del PP, así como la asunción de contenidos programáticos». Pendientes de que Vox permita la primera parte, la segunda parece muy cercana, según afirmó el líder de Teruel Existe, que considera que el programa de su formación y el de los populares «comparte muchos puntos, en diferente orden y con distinta intensidad».

«Si el nuevo Ejecutivo autonómico asume estas exigencias, Teruel Existe se abstendría para facilitar un gobierno en solitario del Partido Popular», insistió Guitarte, consciente del silencio del otro lado de la negociación. «Son ellos (por el PP) los que tienen que decidir si quieren gobernar con Vox o buscar otras vías», señaló el líder de la España Vacía en Aragón, en referencia al pacto con CHA que han propuesto: «Quizá el PP no ha querido explorar esa vía por la complejidad que tiene». No será muy largo el recorrido de esta posibilidad, ya que el presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, zanjó el posible debate en sus redes sociales: «CHA no es un partido transversal y sin ideología. No vamos a apoyar a Azcón para que sea presidente de Aragón».

«Queremos un gobierno centrado y que defienda Aragón mejor que lo que se ha defendido», continuó Guitarte, que ve «factible» esta posibilidad, por la que su partido está haciendo «un esfuerzo». «Nosotros sí que hemos intentado hacer todo lo que está en nuestra manos cuando decimos que queremos un determinado gobierno y no queremos otro», completó el líder de Teruel Existe, que descarta estar dentro del Ejecutivo: «No lo pedimos, solo exigimos que se asuman puntos programáticos importantes». Su intención, según el propio Guitarte, es situarse en la oposición, «para ser intensos y reivindicativos durante toda la legislatura». No obstante, parece bien difícil que Teruel Existe tenga finalmente un papel relevante en la investidura. El peso, al final, lo tiene Vox con sus 7 diputados y por eso sigue pareciendo la solución de gobierno más cercana. H