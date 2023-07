La mayoría de aragoneses se lanzan disfrutar de sus vacaciones y dejan aparcados por unos días preocupaciones, rutinas y negociaciones políticas. Solventada la cita con las urnas que, por lo que parece, no poco trastorno ocasionó en las agendas veraniegas de muchas familias, las ganas de hacer turismo se imponen como desahogo frente al agobio diario que todavía provoca la inflación.

Sea como reacción hedonista tras el golpe de la pandemia, sea porque ya está bien de penas, el éxodo se empieza a notar ya en las calles de las principales ciudades de la comunidad, con el comercio a medio gas y una menor presencia de transeúntes. Se nota en las carreteras, con 615.000 desplazamientos previstos por la DGT entre el pasado viernes y mañana. Se comprueba también en el aeropuerto de Zaragoza, con hasta 18 vuelos chárter a 12 destinos internacionales distintos en un solo mes, todo un record que ha habido años que no se ha alcanzado ni en el global de los doce meses. Y también en la estación de Delicias, con 420 trenes solo de Renfe con destino sobre todo a Andalucía y el corredor Madrid-Barcelona. Y también se verá en los pueblos, que en la segunda quincena verán multiplicadas sus poblaciones con las fiestas patronales.

Son días de mucho ajetreo en las agencias de viajes, entre gestiones de documentación y resolución de incidencias. «En agosto, mucha gente está de vacaciones, hay mucho movimiento en toda Europa, aunque toda la temporada de verano es importante y la oferta se ajusta a las salidas concretas. En nuestro caso, los vuelos programados desde el aeropuerto son un factor que orienta a la demanda y tira de ella», explica Javier Ariza, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

Con una oferta de vuelos chárter desde la capital aragonesa que en verano crece en variedad hasta los 12 países, «este año está siendo tendencia Egipto», explica Sergio Machín, de Viajes Zaragoza, quien destaca destinos como el novedoso de Albania, además de Praga, Budapest y Noruega. A ellos, Ariza, aparte de Jordania, suma Croacia, Montenegro, Escocia y Finlandia.

Muchas de esas elecciones encajan en la tendencia detectada por la plataforma de viajes eDreams Odigeo. Parece que los españoles han puesto su mirada en los países del norte y centro de Europa con el propósito de huir de las altas temperaturas, cada vez más frecuentes. Al menos así lo indican sus datos, que apuntan a un notable incremento de búsquedas sobre Irlanda, Reino Unido y los países nórdicos.

El incremento de los precios no ha supuesto un freno real en la contratación de estos viajes de media y larga distancia. «La gente lo acaba asumiendo. Los carburantes llevan un tiempo subiendo y ello repercute inevitablemente en estos paquetes», comenta Machín.

Parajes naturales

Pero en agosto también Aragón juega sus bazas para atraer a miles de turistas en este mes de agosto. En Teruel, la previsión es que triunfe «lo que ya funciona muy bien», prevé Roche Murciano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Turísticos. Y ahí, la palma se la lleva el Matarraña, con iconos como Valderrobres y Beceite. «Además de lo bien que lo hacen, son los que más turismo tienen, con un cliente de nivel medio alto procedente de la vecina Cataluña. Por eso allí la noche de hotel está a 88 euros y los menús alcanzan los 40 euros», detalla.

Calcula que los hoteles de Teruel capital, con la gastronomía y Dinópolis, rondarán el 90%, lo misno que Albarracín, «pueblo estrella» que «nutre» a los alrededores. Entre las «sorpresas» este año para brincar hasta el 85% de ocupación, Roche menciona Gúdar-Javalambre y el Maestrazgo, donde su presidenta, Pilar Beltrán, recuerda el factor de las segundas residencias y el atractivo póker de monumentos naturales que son las Grutas de Cristal de Molinos, el nacimiento río Pitarque, el Puente de la Fonseca y los Órganos de Montoro, reconocidos por la Carta Europea de Turismo Sostenible.

En ese campo de juego reina el Pirineo: «La gente busca mayoritariamente la montaña, pero también huir de las aglomeraciones. Quiere tranquilidad y naturaleza en estado puro, conocer a personas que no son postizas y, en el caso de aquellos que no tienen pueblo, que sus hijos descubran las tradiciones de siempre», expone Jesús Marco, presidente de la Asociación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur). Sus previsiones, siempre buen tiempo mediante, van del 80-90% y hasta el completo de los fines de semana.

Un atractivo, el de la naturaleza, «muy apreciado a raíz de la pandemia», según reconoce Eva Bizarro, directora de la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque. Así, «a los habituales montañeros, se suma quienes relacionan la montaña con la salud y el bienestar», explica.

Mientras, en la capital, la campaña Promhotel Verano en Zaragoza trata de animar el tradicional sesteo de visitantes de agosto con descuentos y promociones culturales.