Alberto Izquierdo ha revolucionado el pleno en las Cortes de Aragón, pero la respuesta de Jorge Azcón ha girado completamente el discurso del aragonesista. El futuro presidente del Gobierno de Aragón ha confirmado su interés de "alargar el acuerdo firmado" con el objetivo de que el Partido Aragonés tenga representantes dentro del Ejecutivo liderado por los populares y Vox.

Antes de la propuesta más directa de Azcón, que ya parece que habla de cargos y sillones, Izquierdo ha defendido su pacto con los populares y ha recordado el papel del PAR a la hora de formar gobiernos. "Lo malo para Aragón prefiero que no se lleve adelante", ha señalado el diputado del Partido Aragonés, que ha defendido su política del agua y ha mantenido que su partido es "la mejor garantía de que en Aragón no habrá un trasvase del Ebro".

El medio rural también ha sustentado su discurso, con una crítica a esa colaboración público-privada que "siempre ha existido y debemos seguir practicándola". "Pero en los pueblos no se puede elegir porque no llega lo privado", por lo que lo interesante para Izquierdo en materia organizativa es "colaborar y seguir haciéndolo, para optimizar los recursos, algo que siempre se ha hecho cuando ha estado el PAR".

"Equidad, no me gusta igualdad, porque creo que hay que ayudar más al que más lo necesita", ha fundamentado Izquierdo, que aspira a un Estado de Bienestar que "invierta en el territorio y lleve inversiones cuanto antes". Mientras ese dinero llega a los aragoneses, el PAR quiere atajar el problema de la vivienda, "el mayor que tiene Aragón", y ayudas directas a los agricultores y el sector primario, "que no sean créditos blandos y sí lleguen a quien trabaja la tierra, poniendo fin también los derechos históricos".

Un plan del Partido Aragonés que pasa por defender "el orgullo de la marca Aragón" y evitar que la capital mande mucho en el destino de la comunidad, ya que "casi todo lo malo que pasa aquí viene de Aragón". "No puede ser que la financiación nos pase por el lado y vaya a Navarra, País Vasco y Cataluña", ha advertido Izquierdo, que ha lanzado sus mejores deseos a Azcón de cara a su próximo Ejecutivo: "Espero que sea el mayor y mejor defensor de Aragón, y espero que recupere los 15.000 que nos debe a cada aragonés. Igual España no nos roba, pero es verdad que no nos paga".

Azcón desea el matrimonio definitivo con el PAR

"Su intervención y la mía tiene que hablar de acuerdos siendo conscientes de las diferencias ideológicas que existen", ha avanzado Acón, que ha confirmado ser contrario al trasvase del Ebro. "Es cierto que el PAR siempre ha estado logrando pactos, pero yo creo que siempre ha estado más cerca del centro derecha", ha comentado el futuro presidente de Aragón, avanzando sus intenciones de que el PAR se incorpore al Ejecutivo.

"Estoy convencido de que el acuerdo será progresivo en el tiempo y que la palabra nos haga avanzar con mayor firmeza en el camino", ha concluido Azcón, que ha terminado agradeciendo a Izquierdo sus facilidades para el pacto: "Usted y yo no sumamos y por eso necesitamos hablar con otras formaciones".

"Velaremos de forma implacable para que se hagan efectivas las 80 medidas del acuerdo"

Alejandro Nolasco, portavoz de Vox y futuro vicepresidente del Gobierno de Aragón, ha demostrado en su primera intervención en las Cortes que ya se cree que está en el Ejecutivo y se ha dedicado a desgranar cuáles son las medidas que llevan el sello de Vox. Se ha mostrado orgulloso por formar parte del Ejecutivo de Jorge Azcón y ha avisado a su socio de que lo firmado "no es un cheque en blanco sino un pacto ilusionante" y de que velarán "de forma implacable para que cumplan las 80 medidas del pacto".

En su intervención ha defendido la derogacion de la ley de Memoria Democrática. "Jamás desde nuestro grupo aceptaremos que la historia sea utilizada con fines partidistas", ha manifestado, y ha rememorado las palabras de Tamames en la fallida moción de censura presentada por Vox. "La historia no puede hacerse desde el BOE", ha recalcado.

"Los abuelos y padres de muchos de ustedes combatieron en unos y otros bandos. Tomaron parte en lo que para nosotros supone el episodio más trágico de la historia de España. Hagamos honor del episodio de reconciliación que fue la transición porque seguro que desde donde estén están orgullosos de ver que debatimos en el mismo hemiciclo", ha expresado.

Además, ante las críticas del resto de grupos sobre los posicionamientos de Vox respecto de la violencia de género, Nolasco ha vuelto a insistir en que "Vox condena todo tipo de violencia, sobre las mujeres, sobre los ancianos y sobre los niños". Con visible enfado, ante las protestas de la bancada de la izquierda por igualar la violencia machista al resto de violencias, ha insistido que en el acuerdo con el PP se recoge "en cinco puntos". "Si no saben leer, al menos no mientan. ¡Tendrían que estar contentos, hombre!", ha espetado a los grupos progresistas.

En su respuesta, Jorge Azcón le ha calificado como "joven, pero preparado", una "persona empática". "Comparto la idea de que rebajar el tono del discurso y que la política no genere violencia es una de nuestras obligaciones. Estoy convencido de que los hechos nos darán la razón", ha expresado.

"Los puntos del acuerdo que hemos firmado están llenos de sensatez y de responsabilidad", ha asegurado Azcón, al reconocer que en la intervención del líder de Vox "los grupos de la izquierda no han hecho aspavientos". Con "lealtad", ha asegurado que el Gobierno dará "estabilidad" a la comunidad para los próximos cuatro años.