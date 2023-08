La insufrible ola de calor que están soportando los aragoneses durante la última semana no solo ha alterado la actividad cotidiana y los hábitos de los ciudadanos sino que también se ha trasladado al consumo energético, de tal forma que el miércoles 23 de agosto se marcó el segundo mayor registro del año, con una punta de consumo de 1.542 megawatios a las 21,13 horas, según los datos facilitados a este diario por Endesa. El récord anual se quedó cerca, ya que el 2 de marzo, a las ocho de la mañana, se alcanzó un pico de 1.570 megawatios en Aragón.

Sin embargo, la cifra de este pasado miércoles resulta mucho más llamativa, no solo por la hora en la que se produjo (las 21.13 horas) sino porque en ese momento la mayor parte de las empresas y los comercios ya no tienen actividad, lo que reduce el consumo energético. Además, muchas de las grandes industrias y oficinas no se encuentran a pleno rendimiento porque sus plantillas todavía se encuentran de vacaciones. El registro, por tanto, da idea de hasta qué punto los aragoneses activaron los equipos de climatización de sus hogares cuando llegaron a casa el pasado miércoles.

La prolongación de las jornadas de calor en los últimos días también ha provocado un repunte del consumo de electricidad en los hogares de la comunidad, ya que Zaragoza, por ejemplo, cumplirá una semana con los termómetros por encima de los 40 grados y más de una decena de días con mínimas nocturnas superiores a los 20 grados. Las noches tropicales, por tanto, se han convertido en algo cada vez más habitual. De hecho, si la semana pasada la media fue de 1.300 megawatios, esta la cifra se ha disparado por encima de los 1.500.

El récord tendrá que esperar

Pese a ello, Aragón todavía está lejos de registrar la mayor punta histórica durante el verano. Eso sucedió antes de la pandemia, el 27 de junio de 2019, fecha en la que se alcanzaron los 1.805 megawatios, según señalaron desde Endesa. Tiene su lógica, ya que entonces se produjo una tormenta perfecta con temperaturas muy elevadas y la actividad industrial y comercial todavía a pleno rendimiento.

Aragón es el que concentra un mayor peso de la industria

Los datos registrados en esta última ola de calor que parece llegar a su fin, tienen todavía más valor en el caso de Aragón, una comunidad en la que el sector industrial concentra el 50% de la demanda energética, frente a un 25% del sector residencial y otro 25% del comercial.

“Si esta ola de calor hubiera tenido lugar en junio o septiembre, con la actividad industrial y comercial, ya en marcha, se hubiera alcanzado un récord histórico”, destacan desde la compañía energética. Y es que, de todos los subsistemas del mercado eléctrico de España, Aragón es el que concentra un mayor peso de la industria.

Las cifras facilitadas por Endesa reflejan que, dentro del sector industrial, las empresas vinculadas con la producción de papel son las más intensivas en el uso de energía al concentra el 21% del total, seguido por el químico, el agroalimentario y el del automóvil. No obstante, en los últimos años el automóvil, que tradicionalmente encabezaba el ránking ha pasado a situarse en cuarto o quinto lugar como consecuencia del autoconsumo. Es el caso, por ejemplo, de la factoría de Stellantis en Zaragoza que a finales de este año prevé que las energías renovables aglutinen el 80% de su consumo energético.