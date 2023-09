Las aulas de todos los colegios de Aragón se vuelven a abrir este jueves para más de 156.000 alumnos en un estreno empañado por la falta de técnicos de Educación Infantil en muchos centros de la comunidad. Este personal, en su mayoría compuesto por mujeres, da apoyo en las aulas de 2 años, pero sobre en las de 3 años del segundo ciclo de Infantil. No están incorporadas a sus puestos de trabajo porque todavía no han sido contratadas. «Estamos peor que nunca. Todos los cursos hay problemas y la licitación sale tarde, pero es que este no tenemos nada: ni licitación, ni contrato, ni nada», lamentó a este diario Beatriz Muñoz, delegada de la sección sindical de CNT. El colectivo protagonizó ayer una concentración en la plaza España de Zaragoza.

Cerca de cien trabajadoras se encuentran en una situación de «incertidumbre total» que «si se alarga, podría ser crítica porque no tendremos ingreso alguno», señalaba. «Tenemos contratos fijos-discontinuos durante el curso escolar. Los meses de verano nos vamos al paro y algunas optamos por coger esa prestación económica. El problema es que si ahora no hay empresa ni contrato nuevo, ese ingreso calculo que en octubre ya dejaremos de tenerlo», apuntó Muñoz. A las técnicos de Educación Infantil las contrata, desde hace 20 años, un servicio externo al Departamento de Educación. Es decir, no son funcionarias, pero su papel es importante por el apoyo que dan en los centros, sobre todo al alumnado más pequeño. El curso pasado, la plantilla fue de 16 funcionarias y 96 trabajadoras de una contrata. En este principio de curso, según denunció este martes CSIF, solo está garantizada la presencia de las primeras. Condiciones laborales La consejería debe licitar el servicio bajo unas condiciones por las que pujan las empresas. Una vez adjudicado, es la compañía la que contrata y paga a las técnicos de Infantil. «La anterior consejería nos llegó a plantear la opción de subrogar el servicio, es decir, de pasar a ser personal de Educación, pero llegaron las elecciones y eso se quedó en nada. Lo que pedimos es cumplir lo prometido, aunque sea un nuevo departamento, y contratos estables», señaló Muñoz. Tampoco tienen convenio colectivo al que poder acogerse y la caída de la natalidad, sobre todo en Aragón, les perjudica porque «cada vez hay menos plazas» al estar sujetas a unas ratios «donde en muchas ocasiones nos quedamos fuera», indicó. A la situación profesional se une el perfil de las afectadas: madres con hijos, muchas separadas, para las que este trabajo es su único ingreso. «La conciliación es complicada y dentro de una empresa privada todavía más», añade. Desde la consejería de Educación apuntan a una mejora en las condiciones de los contratos que se van a hacer, algo que «prometió» el anterior Gobierno de Aragón. «Se va subir el precio por hora un 8% para que se adecue a una mejora salarial que no han tenido en muchos años". El año pasado, el servicio lo gestionó la empresa Arquisocial y con ella «se está trabajando» para prorrogar el contrato (el anterior expiró hace casi dos años) hasta que concluya el nuevo proceso de licitación, según confirmaron a este diario fuentes del Departamento de Educación. Esta sería la solución más inmediata para que las técnicos de Educación Infantil puedan volver a las aulas cuanto antes. De momento, la Dirección General de Planificación va a sacar una resolución en la que van a salir los centros a contratar (con plazas) a partir del 11 de septiembre. Además, desde la consejería apuntan a una mejora en las condiciones de los contratos que se van a hacer, algo que «prometió» el anterior Gobierno de Aragón. «Se va subir el precio por hora un 8% para que se adecue a una mejora salarial que no han tenido en muchos años», añadieron. Transporte escolar y libros Por otro lado, en este regreso a las aulas también se esperan problemas este jueves en el transporte escolar de las tres provincias, que la DGA espera «solucionar cuanto antes». Es el caso de una parte del alumnado del instituto Valle del Guadalope, en Calanda (Teruel), que este jueves no dispondrá de vehículo al no tener formalizado el contrato con ninguna empresa. Las familias han convocado una concentración silenciosa, a las 12.00 horas, para mostrar su malestar por la situación. En otro orden de cosas, algunos libros de texto de Secundaria todavía no han llegado a las librerías. Desde los establecimientos «no se sabe» cuándo enviarán las editoriales estos manuales de 2023, precisaron desde la Librería Central, en Zaragoza. «Alguno de Bachillerato de este curso también falta y, además, tenemos libros muy viejos que tampoco sabemos si van a seguir o se van a reeditar», señalaron.