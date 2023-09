Hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia, ¿qué beneficios tiene esta profesión sanitaria en nuestras vidas?

Numerosos estudios demuestran que la Fisioterapia ayuda a prevenir patologías e incluso retrasar algunas intervenciones de cirugía. Es una Ciencia de la Salud que previene, recupera y cura múltiples problemas relativos al aparato locomotor, al dolor y al movimiento, aumentando así la calidad de vida de las personas.

Acudir al fisioterapeuta puede mejorar la calidad de vida cuando se padece dolor musculoesquelético, alteraciones de la postura, del movimiento y cualquier sintomatología del sistema muscular y articular que le impida llevar una vida normal. Pero también está recomendado para prevenir problemas del aparato locomotor (dolor lumbar, cervical, hernias discales, tendinitis, etc.) y combatir el progreso de enfermedades crónicas de tipo reumática, cardíaca, vascular, respiratoria, etc.

Una de las herramientas terapéuticas más importantes que tenemos es el ejercicio terapéutico y las áreas de intervención de la Fisioterapia son variadas, entre otras Pediatría, Geriatría, Neurología, Deporte, Urología, Medicina laboral y Cardiorrespiratorio.

El Día Mundial de la Fisioterapia es una oportunidad para que los fisioterapeutas de todo el mundo den a conocer la contribución fundamental que nuestra profesión realiza en el cuidado de la salud de los ciudadanos. Este año, para conmemorar este día, desde la World Physiotherapy se ha puesto el foco en la artritis, con una mirada en profundidad a algunas formas de artritis inflamatoria.

Pese a su relevancia, ¿continúa siendo el intrusismo laboral un problema para los fisioterapeutas?

No hay que olvidar que el principal perjudicado siempre será el ciudadano y su salud. El colegio no cesa en su lucha contra el intrusismo que sufre nuestra profesión y trabaja para salvaguardar el ámbito competencial del fisioterapeuta, frente a otros colectivos sanitarios y no sanitarios que lo invaden. Reclamamos una mayor colaboración y contundencia por parte de las Administraciones del Gobierno de Aragón para abordar este grave problema.

¿Qué labor ejerce el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón?

Somos una entidad que vela por los intereses de sus colegiados y de los ciudadanos. El objetivo del colegio es dotar a los fisioterapeutas de una institución de defensa y representación de sus intereses que además, contribuya a mejorar la asistencia sanitaria.

¿Cree que la profesión está más valorada hoy en día?

Cada vez más el ciudadano conoce y reconoce la labor de nuestros profesionales y percibe que debe acudir al fisioterapeuta cuando presenta algún tipo de patología, o para prevenirla. Nuestra profesión ha dado un gran salto en los últimos años, por un lado se han innovado y desarrollado gran número de técnicas fisioterápicas para el tratamiento de lesiones; y por otro, la tendencia de la Fisioterapia, al igual que la de otras profesiones sanitarias, pasa por dedicar gran cantidad de sus recursos a afrontar la promoción de la salud, de manera que sea el ciudadano quien debe implicarse y participar activamente en el mantenimiento de su salud.

Cada vez se prioriza más el teletrabajo y el sedentarismo, ¿están aumentando los casos de consultas?

Efectivamente con la pandemia los españoles aprendimos que podíamos trabajar de otra manera, pero esto conlleva otra serie de problemas de salud que antes resultaban menos frecuentes. Una de las herramientas terapéuticas más importantes y que puede ayudar en gran medida a la prevención de lesiones y mejora de síntomas derivados de este sedentarismo es el ejercicio terapéutico, que contribuye no sólo a mejorar la salud de los ciudadanos, sino también a prevenir multitud de problemas relacionados con el aparato cardiovascular. Desde nuestro colectivo se está trabajando para formar a profesionales, ya que los fisioterapeutas por medio de programas de asesoramiento y de ejercicio terapéutico contribuyen a que personas de todas las edades alcancen las metas de actividad física recomendadas, y les ayuda a maximizar su fuerza y movilidad.

¿Por qué reivindican el aumento de la fisioterapia en la Atención Primaria?

Las Unidades de Fisioterapia se encuentran dentro de los servicios de Atención Primaria y resulta esencial, entre otros aspectos, para el abordaje del dolor crónico en Aragón.

El colegio trabaja para mejorar la atención al paciente desde las diferentes áreas de intervención de nuestros profesionales, como la Atención Primaria. El año pasado se elaboró el Plan de mejora de prestación de servicios de Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Salud, que contempla mejoras en la prestación del servicio asistencial en AP, como adecuar el número de fisioterapeutas, que permitiría mejorar la atención a los usuarios y aumentar la capacidad resolutiva de la AP en general y en el medio rural en particular. Otro aspecto fundamental es la posibilidad de crear unidades específicas de afrontamiento del dolor crónico y el acceso directo a los servicios del fisioterapeuta, que con un adecuado sistema de filtrado en función de las necesidades del usuario, resultaría muy beneficioso para los pacientes. Este tipo de unidades ya funcionan en otras comunidades y esperamos que en Aragón también se implanten.

El año pasado, dialogaron con las Cortes de Aragón para sacarlo como Proposición No de Ley, ¿ha habido avances al respecto?

Nuestro colegio mantuvo reuniones el año pasado con los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para presentar el Plan de mejora de prestación de servicios de Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Salud, nuestro deseo era promover una Proposición No de Ley al respecto y para ello se solicitó una comparecencia en las Cortes. Lamentablemente no pudimos ser citados antes de las elecciones autonómicas de este año y ello nos ha obligado a posponerlo.

Aprovechando el parón electoral, ¿han considerado algún cambio en su propuesta?

Creemos que este plan de mejora continúa recogiendo los principales aspectos de mejora de los servicios de Fisioterapia dentro del Servicio Aragonés de Salud y en beneficio de la mejor atención de todos los usuarios aragoneses.

¿Se prevén perspectivas de mejora en el sector?

Nuestro colegio, como integrante del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, trabaja para que las especialidades en Fisioterapia sean una realidad. Un paso imprescindible y necesario que dotará a nuestros profesionales de una mayor especialización y redundará en una mejor atención y prestación de servicio asistencial a los pacientes.