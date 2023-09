Con paso firme y con determinación. Así es como Coca-Cola Europacific Partners continúa dando pasos en su estrategia de sostenibilidad. Desde hace tiempo Coca-Cola trabaja en su camino hacia la descarbonización en su negocio en España, con el objetivo de generar un movimiento para lograr un mundo más sostenible. Porque, lo parezca o no, incluso pulsando un botón con el móvil se genera una estela de gases de efecto invernadero que están sobrecalentando el planeta.

Ahora, la compañía se encuentra más cerca de alcanzar su primer objetivo en materia de clima: reducir en un 30% sus emisiones de GEI a lo largo de toda su cadena de valor en 2030, con respecto a las de 2019. Según el Informe de Sostenibilidad de Coca-Cola, en 2022 el porcentaje de la disminución de estas emisiones fue el 20,4%, es decir, casi 180.000 toneladas de emisiones de GEI menos que las registradas en 2019.

Para este objetivo, Coca-Cola está reinventando la manera en que lleva sus bebidas a los consumidores para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Su hoja de ruta incluye acciones en las áreas que se han identificado como aquellas que son el origen de sus emisiones: envases, ingredientes, clientes, operaciones y plantas, equipos de frío y transporte.

«El trabajo realizado a lo largo de toda nuestra cadena de valor está dando resultados y nos invita a seguir trabajando para conseguir este primer objetivo de reducir en un 30% nuestras emisiones en 2030. Pero no queremos perder de vista que nuestro objetivo final es alcanzar la neutralidad de nuestras emisiones netas en 2040. Hemos elegido la forma más ambiciosa, reducir al máximo nuestras emisiones, y una vez que ya no sea posible, porque no haya tecnología aplicable, solo en ese caso compensar», ha explicado Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad Iberia de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Apuesta por la innovación

La innovación es clave en todo este proceso, por lo que Coca-Cola ha decidido hacer una apuesta decidida por ella a través de dos mecanismos. El primero de ellos es a través del fondo de inversión en innovación CCEP Ventures, que ha continuado invirtiendo en start-ups y en estudios que permitan avanzar en todas aquellas materias que permitan avanzar en sus objetivos de sostenibilidad (nuevos envases y materiales, sistemas de distribución, etcétera). El segundo es la creación de sus tres Next Labs europeos, uno de los cuales está en Barcelona. Espacios dedicados a la innovación y a la cocreación tanto interna como con proveedores para buscar soluciones que permitan mejorar la eficiencia de las operaciones.

Reiventando los envases

Los envases representan el 46,2% de las emisiones de Coca-Cola, de ahí que las acciones realizadas vayan encaminadas a eliminar los envases innecesarios, reducir el uso de materias primas y reutilizar para conseguir un mundo sin residuos. La compañía ha conseguido disminuir en más de 22.500 toneladas al año el material virgen empleado en sus envases en la península ibérica.

Asimismo, se ha avanzado en el uso de material reciclado en sus envases, el porcentaje de plástico reciclado (rPET) en todos sus envases de este material en España supera ya el 50%. En el caso de los envases de PET de 500ml, este porcentaje se sitúa ya en el 100% de los refrescos. El rPET genera un 70% menos de huella de carbono que el PET virgen de origen fósil.

Además, se ha adelantado a la obligatoriedad de incorporar los tapones adheridos a la botella al incorporar sus Tethered Caps en el 100% de sus envases de plástico.

También está avanzando en la reutilización, que ya representa el 27% de todos los envases que se ponen en el mercado en España, con una apuesta importante por incrementar el uso de los formatos de vidrio retornable en hostelería. También con el desarrollo de proyectos piloto de dispensadores de bebidas sin envase, en los que España está teniendo un papel protagonista.