El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha intentado buscar el consenso político en las Cortes de Aragón para refrendar la participación del Ejecutivo aragonés en el futuro de La Romareda. Pero las posiciones no han estado más cerca del acuerdo a pesar de ser ya un hecho que España acogerá junto a Marruecos y Portugal el Mundial de 2030. La decisión de la FIFA ha servido para reforzar los argumentos de Azcón, que ha pedido a la oposición altura de miras ante un proyecto «incuestionable de interés general para todo Aragón», que exige estar «en la realidad», «arrimar el hombro», «ir todos a una». Como cuando la Expo de Zaragoza la inició el alcalde del PP, José Atarés, y la presentó el socialista Juan Alberto Belloch, rememoró Azcón. Pero en el camino de la búsqueda del consenso, y asumiendo que habrá dinero público para financiar el campo, el líder del Ejecutivo PP-Vox ha llenado su comparecencia en las Cortes de reproches al PSOE y a Podemos. La izquierda ha exigido «transparencia» antes de mover ficha.

En su intervención a petición propia, Azcón no ha desvelado cuánto está dispuesto a poner el Gobierno aragonés para sufragar el coste de 140 millones del nuevo estadio. Tampoco en su turno de réplica, en el que ha recordado las grandes cifras del Mundial: 1.100 millones de espectadores, 335 millones de impacto en Zaragoza y Aragón y la creación de 6.500 puestos de empleo directo durante el evento.

El presidente ha mirado insistentemente al PSOE, pidiéndole que avance en el camino del «consenso» que ya se trazó en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el pleno convocado al efecto tras la renuncia del Real Zaragoza a presentarse al concurso para construir el nuevo campo por la «inseguridad jurídica», dijo el club, que le impidió obtener financiación.

El presidente aragonés ha pedido llegar a un consenso sobre un proyecto «que ha entusiasmado a los zaragocistas» y que puede «cumplir los plazos» marcados para llegar a tiempo a la cita mundialista. Esta es la prioridad del presidente y de la alcaldesa, Natalia Chueca, pero sigue sin haber noticias de la esperada reunión con la DPZ.

En su intervención, Azcón ha centrado sus críticas en Podemos y el PSOE. «El PSOE ofreció munición y Podemos disparó. Esos son los hechos. Unos ponían los argumentos y otros dispararían, con un recurso al Tribunal de Contratos (TACPA) que, a su vez, anuló el concurso el mes de abril. Su actuación ha sido revocada por la Justicia al advertir que el tribunal de contratos actuó sin competencia», ha reprochado. «Pero las consecuencias del daño están hechas y han sido enormes», ha incidido.

«Los mercados advirtieron de la inseguridad jurídica y aunque el TSJA avaló el proceso, este sigue pendiente de una sentencia, que será recurrible, aunque estoy convencido de que la sentencia la conoceremos en pocos días», ha confesado Azcón. «El daño provocado fue desproporcionado», insistia, pese a haber anunciado que no quería «discutir», sino buscar «consenso».

«Es la hora, sobre todo, de la política, abierta a la colaboración con entidades públicas y privadas», ha defendido, abriendo la puerta de nuevo a la intervención de entidades bancarias. «El club sigue dispuesto a colaborar y este presidente y su Gobierno no solo van a estar concernidos, sino plenamente involucrados. Ya he trasladado ese apoyo a la alcaldesa y al Real Zaragoza», ha dicho Azcón, que volvió a pedir la implicación y la «corresponsabilidad» del resto de administraciones, como la DPZ.

Pese a los reproches, Azcón ha tratado de elevarse en su intervención final. «Lo más importante es que a España, Marruecos y Portugal le han dado la celebración de un Mundial y deberíamos confabularnos para que Zaragoza y Aragón estén ahí. Este tipo de procesos los empieza un Gobierno y quién sabe quién los va a acabar», ha avanzado Azcón, que mencionaba que si en el 2030 el que gobierna es el PSOE, «se tirarán de los pelos» por no apoyarle. Y ha provocado la ovación cerrada de su bancada reclamando el apoyo del PSOE «no porque sea necesario, sino porque les queremos en el proyecto».

Enfrente, la portavoz socialista en las Cortes, Mayte Pérez, le ha exigido «transparencia». «Usted es el responsable del fiasco de La Romareda y viene aquí a invertir la carga de la culpa», decía Pérez, que le acusaba de «patrimonializar» el proyecto. «La Romareda sigue siendo un engaño, un fracaso, el más estrepitoso como alcalde. Usted ha jugado de forma frívola con la frustración de los zaragocistas y no reconoce sus errores», le ha espetado la socialista, lejos de dejar la puerta abierta al consenso y dejándole claro al presidente que no necesitan sus votos en el proyecto. La réplica por parte del portavoz del PP, Fernando Ledesma, acusa al PSOE de «poner la munición para que Podemos disparase».

José Luis Soro (CHA) ha comenzado su intervención saludando al «alcalde de Aragón», y ha sido meridiano en sus preguntas: cuánto va a destinar el Gobierno PP-Vox de sus presupuestos al nuevo campo, qué fórmula jurídica se va a utilizar y si va a participar Ibercaja, el «blanco emblema aragonés» que ha citado la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. No tuvo respuesta clara. «El Ayuntamiento de Zaragoza acordó privatizar el mayor equipamiento de Zaragoza y Azcón aseguró que era el mejor proyecto posible. Ahora que ya no existe ese proyecto, ¿cuántos más mejores proyectos va a haber?», le ha preguntado Soro.

También ha pedido transparencia el portavoz de IU Aragón, Álvaro Sanz, por un modelo «en el que lo público lo pone todo y los beneficios van a lo privado». «Esto no es Euskadi: el Real Zaragoza es una sociedad anónima y no un club social y aquí no está la Kutxa», la caja de ahorros que financió unos 40 millones al estadio bilbaíno. Andoni Corrales, de Podemos, ha lamentado que «hemos perdido un año y medio desde que Podemos propuso el modelo de sociedad mixta». La vía del diálogo sigue abierta con el PAR y Teruel Existe. El aragonesista Alberto Izquierdo anima a «no perder la oportunidad» de ser sede. «Con lo que Pedro Sánchez le debe a Zaragoza se podría hacer un estadio y más», ha defendido. Tomás Guitarte ha pedido consenso, transparencia y que el proyecto «vaya más allá del campo».