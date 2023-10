Isabel acaba de llegar desde Soria en autobús hasta Zaragoza para coger un AVE en dirección a Barcelona. «Lo utilizo cuatro o cinco veces al año y la verdad es que me facilita bastante poder hacer este viaje de manera rápida en tren. Si tuviera que coger el autobús me costaría mucho más», asegura.

En la taquilla de la estación se encuentra Jesús Ribera comprando su billete para viajar en el AVE, un transporte que cumple 20 años este martes. «Me parece un buen servicio. Por trabajo lo utilizo bastante. Soy de Bilbao y suelo viajar a Sevilla, Córdoba y Zaragoza», explica.

En el andén, varios pasajeros esperan la llegada de uno de estos trenes de alta velocidad que les llevará hasta Barcelona. Entre ellos está Katia Fach, quien recuerda sus viajes a Madrid antes de que se estrenará el AVE. «Usaba el autobús y el trayecto era de tres horas. La verdad que ha sido un cambio sustancial poder desplazarme en AVE. Me facilita bastante la vida porque en un hora y media estoy en Madrid y puedo trabajar durante el trayecto», señala. Eso sí, considera que los billetes de Renfe «siguen siendo bastante caros, aunque se ha diversificado bastante la oferta con las compañías low cost», dice.

A estas alturas, hay pocas personas que no hayan cogido un AVE en sus 20 años de funcionamiento. «Lo utilizo muy a menudo y estoy muy contenta con el servicio. El viaje es muy cómodo, y me gusta bastante porque no es como ir en el autobús», cuenta Teresa Lozano. «Te puedes levantar, leer y el viaje se hace más ameno. También me parece importante que se pueda descentralizar el AVE a otros municipios y que se termine la línea hacia Pamplona», reivindica Lozano.

Falta de servicios

El trayecto Zaragoza-Madrid sigue siendo uno de los más demandados por los viajeros, que destacan la comodidad y puntualidad del servicio. «Me parece que la amabilidad del personal y los tiempos de llegada son muy correctos. Creo que en ese sentido somos muy afortunados en Zaragoza», asegura Alejandra Usón.

Sin embargo no todas las opiniones son favorables. «La estación Delicias tiene algunos peros, sobre todo en el tema de los accesos o la falta de servicios comerciales. Creo que se le podría dar más uso», añade Usón.

En este sentido, la llegada de la Alta Velocidad a Zaragoza supuso una revolución para las relaciones comerciales, el turismo y la hostelería de la ciudad, aunque en la propia estación no se hayan afianzado.