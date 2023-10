La Denominación de Origen Cariñena inicia una serie de conversaciones entre el sumiller Raúl Igual y figuras destacadas de la comunidad en diferentes ámbitos, en las que tratará de descubrir su vinculación con el vino de la tierra. La serie, con el título ¿Quién quiere ser uno más? Una tierra de inconformistas, la inicia la conocida actriz aragonesa Luisa Gavasa.

Raúl Igual: Hola, Luisa. Quiero que sepas que te admiro desde hace años y el poder crecer viéndote ha sido para mí una maravilla. Por eso, estoy súper contento de que estemos hablando acerca de vinos.

Luisa Gavasa: Muchas gracias. Esas palabras me hacen reflexionar sobre lo mayor que me he hecho ya, porque cuando alguien ha crecido viéndote, quiere decir que tu sombra es ya de árbol, en el sentido de añoso.

R.I.: Al contrario, con muchísima ilusión, sobre todo de sentir esa fuerza que siempre has transmitido. Pero hoy venimos a hablar de vino, y te quería preguntar acerca de tu relación con el vino. ¿Tienes relación con el vino? ¿Se bebía vino en tu casa cuando eras pequeña? ¿Cómo fue tu primer contacto con el vino?

L.G.: Pues es muy curioso porque mi abuelo José María Moragón fue jefe de policía de Abastos de Zaragoza. Y además lo fue en los años de la guerra. Él tenía un cargo muy goloso y yo sé que hubo muchos intentos de que mirara para otro lado, cosa que sé que no hizo nunca. Y precisamente por ese cargo, a mi abuelo por Navidad era impresionante todo lo que le regalaban. Y entre esas cosas, le regalaban también vinos. Había un amigo de mi abuelo que le mandaba un vino del año 23, y otro que en la Ciudad Universitaria de Zaragoza, cuando yo estudiaba Filosofía y Letras, se hizo muy famoso, que se llamaba ‘el vino del abuelo’.

R.I.: ¡Anda! Qué bonito.

L.G.: Por mi casa pasaba gente muy querida a beber ‘el vino del abuelo’. Y mi abuelo tenía siempre llenas las arcas de vino. Por eso en mi casa se comía con vino, excepto mi padre que era abstemio fóbico.

R.I.: ¿Qué dices? ¿En serio?

L.G.: Es muy curioso. Mi padre no podía ni tocar una botella de vino. Nada. De pequeñito le dieron a beber vino quinado Santa Catalina, y le debió producir una reacción adversa muy fuerte. Desde ese momento cogió un gran rechazo al vino, que desde luego y afortunadamente ninguno de sus hijos heredamos, porque a mi hermano y a mí nos encanta el vino.

R.I.: Fíjate, el vino quinado, que se daba, como bien dices, a los niños pequeños para estimularles el apetito.

L.G.: Sí, para abrirles el apetito.

R.I.: Sí. Esa era la creencia que se tenía y hoy en día ha seguido como un vino de aperitivo. La verdad es que es muy curioso. Me gusta mucho que me digas eso, que el vino se ha bebido siempre en tu casa, porque a mí me ha ocurrido un poco lo mismo. En mi casa, mi padre ha bebido vino; eso sí, una copa para comer y una copa para cenar, toda la vida. Y la verdad es que ha sido muy bonito.

L.G.: Ha sido muy prudente. No sé si soy tan prudente…

R.I.: No, pero bueno, a mí me enseñó mucho. También era un poco la manera de cómo era el vino y de esta cultura gastronómica que también es muy importante. ¿Te ha servido tener esa cultura también en tu día a día? Porque has viajado mucho y has trabajado en muchos sitios... Y estos valores familiares y esta forma de, en este caso, de beber vino, de tomar un vino en una mesa, yo siempre la he tenido casi como un ritual. Y a mí me ha servido en mi día a día o cuando he salido. ¿A ti te ha servido el empaparte de esa cultura vinícola en casa, de esas botellas especiales, de poner en valor el vino en tu día a día?

L.G.: Yo creo que sí. Primero concibo el vino como un elemento de contacto con el otro, algo en lo que en un momento determinado tú decides participar, entablar una conversación, charlar. Y luego como elemento de disfrute. Para mí no hay mayor placer que tomar una copa de vino. Yo soy de tintos. Por ejemplo los blancos, no es que no me gusten, pero no me llaman la atención. Yo soy muy de vino tinto. Y de hecho es lo único que bebo, porque del resto de alcohol no bebo, ni cerveza, ni copas, ni gin-tonics, nada de nada. Mi relación con el alcohol es el vino.

R.I.: A mí me encanta también, disfruto muchísimo tomar una copa de vino. Y, como bien dices, el llegar al final de una comida habiendo tomado un buen vino y disfrutar de esa conversación que permite el vino... Además, personalmente a mí me encanta poder elegir el vino. ¿A ti gusta elegir el vino o dejas que otra persona elija, y así descubrir algo que no conozcas y te apetezca que te sorprenda? ¿O depende del momento?

L.G.: No, yo dejo que elijan. Porque que me guste el vino no quiere decir que sea una gran entendida. Sé lo que me apetece beber pero, sobre todo si voy a sitios distintos o ciudades donde no he estado nunca, siempre pido vinos de la zona o me dejo aconsejar por los que saben más que yo. Y la verdad es que como táctica, entre comillas, siempre me sale bien.

R.I.: ¿Te ha servido el vino para inspirarte en alguno de tus trabajos?

L.G.: Sí y no. Porque, por ejemplo, cuando estoy trabajando no bebo. Porque no puedes salir a un escenario habiendo bebido. No se puede.

R.I.: Sí, claro. Yo trabajo mucho, cato mucho vino y no bebo nada. Es decir, en mi trabajo jamás bebo. Pero el decir, bueno, yo a través de este vino me inspiré para un papel... Por ahí iba un poco mi pregunta.

L.G.: A lo mejor. Pero, claro, eso ya implica que no me he tomado solo una copita de vino como tu padre, que me he tomado tres (risas). El vino no deja de ser alcohol. No deja de ser algo que te sumerge en territorios que nunca sabes por dónde te llevan. Y sí que hay momentos en los que esa desinhibición que da el haberte tomado la copita de más, a veces te permite ahondar en cosas que a lo mejor en un estado absolutamente sobrio no experimentarías. Es que cuando digo sobrio, parece que estás ebrio. Y no, hay un territorio, insisto, que te da ese puntito de lucidez que te puede dar el alcohol, y que sí que me terminan de venir bien para vislumbrar cosas de un personaje, que de otra forma a lo mejor se hubiesen quedado más en las sombras.

«No se puede elegir un lema más poético, ‘El Vino que Nace de las Piedras’, lema de la D.O. Cariñena, porque todo fluye por encima de las piedras » Luisa Gavasa - Actriz

R.I.: ¡Qué bonito! Me gusta mucho esto que me cuentas, porque para mí el vino refleja esa pasión y esa forma también un poco en ciertos momentos que nos permite de desinhibición. Fíjate, cuando estaba leyendo la cantidad de papeles que habías desarrollado, sobre todo una de las cosas que veía en ti, que era como un elemento común, es tu elegancia. La verdad es que me encanta lo elegante que eres, Luisa.

L.G.: Gracias.

R.I.: Y, de hecho, de alguna manera, yo me planteaba: «Si fuera Luisa Gavasa, ¿qué vino podría ser?» ¿Qué vino serías tú?

L.G.: Pues sería un gran reserva.

R.I.: Un gran reserva. Estoy totalmente de acuerdo, de verdad.

L.G.: Habrás visto que los años me han quitado cualquier destello de humildad. Estoy de un vanidoso…

R.I.: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Luisa. De verdad, yo estaba pensando en ese mismo vino. Y además te tengo aquí apuntada como, para mí, Luisa Gavasa es un gran reserva tinto. Te lo prometo, lo tengo apuntado.

L.G.: ¿Sí? Me alegra mucho que tengamos esa coincidencia.

R.I.: Luisa, no te quiero robar más tiempo. Sobre todo quiero darte las gracias por compartir estos momentos con nosotros. Darte las gracias por tu versatilidad, por tu inteligencia, por tu fuerza. Y desde la Denominación de Origen Cariñena, que quieren diferenciarse del resto porque no quieren ser uno más, también quieren darte las gracias precisamente por eso, por no ser una más, sino por ser, para mí gusto, una persona mucho mejor y una persona que pone en valor nuestra zona, nuestra tierra. Y, como te digo, al igual que el vino de la Denominación de Origen Cariñena creo que reflejas perfectamente esta elegancia, esta fuerza que tienes y esa versatilidad como actriz. De verdad te quiero dar muchísimas gracias por todo.

L.G.: Muchas gracias a vosotros. Primero por contar conmigo para hablar de algo tan bonito como es el vino. Hablar de algo tan hermoso como es El Vino que Nace de las Piedras, lema de la Denominación de Origen Cariñena. Cuando lo pienso, digo: «no se puede elegir un nombre más poético para un vino». Porque todo fluye por encima de las piedras. También cala. No todas las piedras son impermeables, algunas son permeables. Entonces, un vino que se llama así, que tiene ese nombre, creo que le aporta una dosis de belleza lo suficientemente grande como para que no quieras beber otra cosa.

Una actriz pegada a su tierra Luisa Gavasa Moragón (Zaragoza, 1951) es una de las actrices españolas más conocidas. Tras comenzar a hacer teatro en la universidad, estudió actuación en Barcelona y en el Actor’s Studio de Nueva York e inició una carrera que sigue muy activa. En el cine es recordada por su papel de la madre del novio en la película ‘La novia’ de Paula Ortiz, con la que ganó en 2015 los premios Goya, Feroz y del Círculo de Escritores Cinematográficos a la Mejor Actriz de Reparto. En televisión fue durante más de 200 capítulos Loreto Castillo en el serial ‘Amar en tiempos revueltos’, participando también en ‘El ministerio del tiempo’, ‘Las chicas del cable’ o ‘La reina del sur’. Igualmente destacable es su trayectoria en teatro. La actriz siempre ha estado muy vinculada a su tierra. En 2014, el Ayuntamiento de Zaragoza la nombró hija predilecta y en 2016 fue Pregonera de las Fiestas del Pilar. Luisa Gavasa ha mostrado también su aprecio por los vinos de la DO Cariñena, participando como invitada en 2017 en la primera edición del ‘Día Vino DO’, una jornada que reivindica los valores de los vinos con denominación con un gran brindis colectivo. La actriz dirigió el brindis en la plaza de Cariñena invitando a todo el público a «celebrar la vida y la inmortalidad que nos da el vino desde la verdad» y también impuso sus manos en el Paseo de las Estrellas.