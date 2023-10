Conflicto en el seno del Colegio de Abogados de Zaragoza. La institución se niega a celebrar una junta extraordinaria que han solicitado, con sus firmas, casi 300 letrados del colegio, con el objetivo de abordar las reivindicaciones laborales de los propios abogados, con especial atención a los turnos de oficio.

Bella Sánchez, delegada del sindicato Venia en Zaragoza y una de las responsables de presentar la carta, critica que el colegio «no da validez» a casi 90 firmas porque, según reza la carta emitida por la institución, «no permiten conocer la voluntad de los firmantes». «Se ha buscado cualquier manera o excusa para no mostrar ese apoyo», afea Sánchez.

Sin embargo, la historia no acaba aquí ya que el ir y venir de firmas no deja de aumentar desde que el propio Colegio de Abogados de Zaragoza notificó el rechazo de esas firmas. «Sigo recibiendo más apoyo de los compañeros, incluso de gente que en un primer momento no quiso dármela pero a la que le ha sentado mal esta actitud», señala la delegada sindical, que advierte que en los próximos diez días seguirá trabajando para aumentar el número: «Pediré incluso firmas digitales para que no haya ningún problema». Si no se consigue que el colegio dé su apoyo con estas firmas, Sánchez no descarta «ir a los tribunales y, si hace falta, presentar un contencioso-administrativo».

El objetivo de esta recogida de firmas es convocar una junta extraordinaria y para ello se necesita el 10% del censo del colegio, que se cifra en 254 letrados. «Solo pedimos el apoyo del colegio», explica Sánchez, que lamenta que hasta ahora esa ayuda en las reivindicaciones se ha negado: «Se pidió colaboración para las protestas en Madrid o para las pensiones a los mutualistas, pero nunca han sido claros». «Creo que sienten que les estamos pisando o que les estamos quitando su papel», reflexiona la delegada sindical, que también señala que, bajo su percepción, el Colegio de Abogados de Zaragoza «no ha hecho mucho desde 2018». Sánchez elige esa fecha porque es el último momento en el que se mejoraron las pensiones de mutualidad, «que hoy siguen en unos 300 o 400 euros, sin ajustarse al IPC y perdiendo honorarios en algunos servicios como las órdenes de alejamiento».

Todo eso deja a los letrados en «una situación muy complicada»: «Estamos haciendo en ocasiones el trabajo gratis y obligados por el colegio porque nos corresponde ese turno». Algo que, si se extiende en el tiempo, deja escenas de «compañeros de casi 80 años trabajando todavía porque con la pensión sabe que no les da».

El anuncio del vicepresidente autonómico y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, sobre la subida de honorarios para los turnos de oficio se ve como un primer paso: «Sabemos que está en las negociaciones del presupuesto de Justicia y que ya se ha establecido una mesa de estudio para su aplicación».