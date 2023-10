El organigrama definitivo del Gobierno de Aragón y las empresas públicas y organismos dependientes empieza a estar casi completo dos meses después de la llegada al Pignatelli de la coalición del PP y Vox. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles cinco nombramientos y la renovación de cargos en once entidades públicas aragonesas. Volvió a no presentarse el nombre que ocupará la dirección del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, una organismo «sensible», volvió a reconocer el Ejecutivo, para el que no ocultan las dificultades de encontrar un perfil.

Las principales novedades llegaron precisamente en el Departamento de Medio Ambiente y Turismo que dirige Manuel Blasco, con los nombramientos de Alfonso Calvo como director general de Medio Natural, y de María Martínez, como directora general de Calidad Ambiental. Además, María Jesús Gimeno Palacio asumirá la dirección de la sociedad Turismo de Aragón y Jorge Escario Martínez será el director de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga). Asimismo, la consejería de Bienestar Social y Familia que dirige Carmen Susín casi completa su estructura con la elección de María Victoria Alquézar como directora general de Igualdad de oportunidades. En el área de Economía, Daniel Rey Saura asume el liderazgo del Instituto Aragonés de Fomento. Comisión bilateral Además, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la renovación de cargos en multitud de sociedades y eligió a los representantes de la comunidad en la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Serán la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández Martín; los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero; y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Por otro lado, se renovaron los cargos en la Junta Electoral de Aragón, la Fundación Tarazona Monumental, en la Feria de Zaragoza, en la Junta de Contratación Pública, Aragón Exterior, la Sociedad para el desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar); el Centro Europeo de Empresas e Innovaciónel Parque Tecnológico del Motor; la Corporación Empresarial Pública de Aragón y la Sociedad de Gestión de Recursos. La DGA dice que «no habrá retrasos» por la vacante del Inaga La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendió ayer que «no va a haber ningún retraso imputable a que no haya director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga)». El puesto sigue vacante dos meses después de la toma de posesión del Gobierno PP-Vox. Pero la portavoz defendió que «hay un equipo de funcionarios que no deja de trabajar». Vaquero expresó su esperanza en que el nombre se apruebe en el próximo Consejo de Gobierno, un organismo «sensible», reconoció, tras las sombras de dudas por la gestión de las renovables.