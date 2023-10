Dijo el presidente del Gobierno de Aragón el viernes que la firma del protocolo para constituir la sociedad mercantil que construirá La Romareda inicia un camino que es «inquebrantable». ¿Garantizan que este proyecto no tiene ninguna fisura que pueda tumbarlo? Ya ha habido cuatro intentos fallidos.

Este proyecto no tiene fisuras porque es el proyecto que nos demandan todos los zaragozanos y todos los aragoneses. Esa es su principal fortaleza. Y a partir de ahí lo que hemos hecho es trabajar, trabajar y trabajar. Con la firma del viernes lo que queríamos era trasladar, fuera de lo que son nuestras fronteras, la fortaleza de Zaragoza como sede para el Mundial 2030. Y las dos principales instituciones de nuestra comunidad autónoma están alineadas y trabajando juntas y en buena sintonía para que el estadio sea una realidad. Esta vez es la definitiva, por fin Zaragoza va a tener el campo de fútbol que se merece. Y un mensaje muy importante que ya trasladó el presidente del Gobierno de Aragón: quien no vaya a ayudar, que no estorbe.

Por eso le preguntaba. ¿Está blindado este proyecto ante posibles contratiempos o injerencias externas? Los plazos que manejan son apretados y un solo tropezón…

Los zaragocistas, los zaragozanos y los aragoneses van a ser los que blinden el proyecto. Y nosotros con nuestro trabajo vamos a otorgar el máximo confort desde el punto de vista de la estabilidad financiera y la seguridad jurídica.

Entiendo que se refiere a que no va a haber partidos que se atrevan a ir en contra del proyecto por miedo a la reacción de la opinión pública. Tampoco el PSOE, que en el último pleno votó a favor del Mundial y del nuevo estadio.

A estas alturas de mi vida soy incapaz de saber qué hará o no el PSOE. Pero creo que lo que debe hacer es escuchar a los zaragozanos y a los aragoneses.

¿Cuándo comenzaron a trabajar en el protocolo que se firmó el viernes? ¿Estaba ya previsto como posible plan B antes de saberse que el Zaragoza no se presentaría al concurso?

No. Lo que hemos hecho es aprovechar muy buena parte del trabajo que se había hecho porque estaba bien hecho. Es que la modificación del Plan General que se hizo (para ampliar la parcela de La Romareda) es la única de estas características que no ha tenido ningún varapalo judicial si uno repasa todos los campos de fútbol que hay en España. Esa modificación se hizo bien y eso es una fortaleza. Y todos los trabajos que hubo que realizar para la licitación que finalmente quedó desierta por el recurso de Podemos han sido igualmente válidos en este momento, como la valoración del derecho de superficie, la operación jurídica que justificaba el porqué de una operación a 75 años, los planes de negocio de la explotación del campo de fútbol… Nos pusimos a trabajar al día siguiente de que el Zaragoza anunciara que no se presentaba. Tuvimos poco tiempo para lamentarnos.

Ha mencionado la inseguridad jurídica causada por el recurso de Podemos que, según el club, le impidió acceder a la financiación. Pero ustedes fueron los impulsores de la operación. ¿Se achacan alguna responsabilidad? ¿Podrían haber evitado esa inseguridad?

¿Y cómo quiere usted que yo evite que la decisión del anterior presidente del Gobierno de Aragón de que toda la izquierda pedaleara en contra de La Romareda se articulara a través de un recurso en vía administrativa ante un órgano que depende del Gobierno de Aragón? Le agradezco que considere que mis capacidades son más altas que las que son.

Me refería a las críticas que les han hecho por utilizar electoralmente este proyecto y las prisas por lanzarlo.

Las prisas se debieron a que nosotros teníamos que cumplir unos plazos ante la RFEF. Y sí, coincidió con una campaña electoral. Y sí, hubo quien entendió que torpedear un proyecto estrella del entonces alcalde y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, favorecía sus intereses electorales. Cuando se dice que se utilizó electoralmente el campo de fútbol es importante señalar por parte de quién.