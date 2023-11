¿Cómo se siente tras tu paso por el certamen?

Pues muy contento con mi desempeño, la verdad. Es una pena que no haya ganado pero ha sido una experiencia maravillosa. Tener tan de cerca a un ídolo como Leo Harlem bromeando conmigo en el escenario, ver ese lleno absoluto de 700 personas en los Cines Callao de Madrid e, incluso, que tanta gente viniera luego a felicitarme por haber llegado hasta aquí ha sido un honor que siempre tendré en mente. Lo importante no es que no haya ganado, sino en dónde he estado, el nivel que había allí por parte de mis compañeros y la acogida que tuve.

Desde luego, su actuación será digna de recordar. Teniendo en cuenta que prefirió decantarse por otro perfil de personajes a diferencia de los demás aspirantes.

Cada uno es libre de imitar a quien crea conveniente, ya sea por gustos o porque su voz e imitación se adapten mejor a ello. Pero cansa un poco ver siempre las mismas imitaciones, como Tamara Falcó o Pablo Motos. Yo no hice mi repertorio por diferenciarme, ni mucho menos. Simplemente quise realizar un homenaje a varios de mis referentes en el mundo del humor, que ya no están entre nosotros: Miguel Gila, Quique San Francisco...

Tampoco hay que olvidar sus imitación estrella de aquellos que están en vida

Por supuesto (risas). El que mejor se me da es Robert de Niro, creo que me llevé la noche con él. Aunque tampoco puedo olvidar personajes como Miguel Ángel Revilla o Miguel Bosé.

¿Cómo empieza su historia en el mundo de la imitación?

A mí desde pequeño me ha maravillado este arte, siempre recuerdo estar jugando a imitar a la gente. Lo que pasa es que, por circunstancias de la vida, no he podido lanzarme a la aventura hasta hace cinco años. Empecé en 2018 empezando con algunos cursillos de monólogos en Barcelona, otros cursos de imitación con Javier Jiménez y un curso de improvisación. Estos años prepandemia realicé alguna que otra actuación en locales de Zaragoza y algún cumpleaños privado. Pero la pandemia acabó congelando todo el proceso.

Hasta ahora...

Pues sí, este certamen me ha permitido coger impulso de nuevo. Vuelvo a tener muchas ganas de actuar, sobre todo aquí en mi tierra. Es cierto que, de momento, tengo esto como una actividad complementaria pero una vez que empiezas en este mundillo te acaba enganchando mucho. Así que igual puedo llevarme una sorpresa y cambiar el rumbo de mi vida. No sería el primer humorista al que le ha pasado.

¿Cómo ve el panorama del sector en Aragón?

Parece inexistente, todavía no conozco a ningún otro imitador aragonés. Por eso animo desde aquí a que, si hay algún imitador de la tierra, que me contacte para hacer algún espectáculo juntos.

¿Tiene algo pensado para solucionar ese problema?

Por el momento tengo pensado crear un show de aquí a un mes aproximadamente, y tratar de llevarlo a otras ciudades como Madrid para mostrar el potencial de Aragón.