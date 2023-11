En este escenario, Aragón se sitúa como un importante polo de atracción industrial y acogerá el próximo 24 de noviembre la I Conferencia internacional sobre innovación en gestión energética de la industria, una jornada que marcará las líneas de futuro en este ámbito y que se podrá seguir de manera presencial o en streaming previa inscripción gratuita.

La Conferencia está organizada por Foro Sella y Foro Industria y Energía (FIE) y , con el apoyo de CEOE de Aragón, el Clúster de la Energía de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

Esta conferencia de carácter internacional, que tendrá lugar en el espacio Hábitat Sella de Villanueva de Gállego, constituye un punto de encuentro de expertos, administraciones y empresas que debatirán sobre innovación en la gestión energética de las renovables para la industria desde una perspectiva global, abordando tanto desarrollo tecnológico como cuestiones como el marco regulatorio, los nuevos modelos de gestión, la incidencia en la geografía industrial o la colaboración público-privada.

Para ello, en el evento participarán autoridades de instituciones locales, nacionales y europeas como el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, así como representantes de empresas líderes en Aragón como Saica Group, Stellantis, BSH, Amazon Web Services o Forestalia.

LA VOZ DE UN EXPERTO MUNDIAL

La conferencia contará también con la presencia como Keynote speaker, del profesor Mike Berners–Lee, experto en el análisis de la huella de carbono y autor de los bestsellers There is no planet B y How bad are bananas? The carbon footprint of everything’ .

El profesor hablará sobre la transición energética global y las implicaciones para la industria, especialmente en las TIC y cómo pueden estas "desempeñar mejor su papel en la transición hacia una economía sostenible, que necesitamos urgentemente", afirma.

Además de compartir su experiencia y conocimiento, el profesor presentará en el evento un informe elaborado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido) en el que se analizará el impacto climático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.