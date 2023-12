Se cumple un año de la adjudicación de nudo Mudéjar, ¿qué balance hace?

Un balance prudente. Sí que hay unos proyectos encima de la mesa por parte de la adjudicataria, Endesa/Enel, que tiene que cumplir unos plazos que comprometió con el ministerio con un aval. Pero claro, a mí me gustaría que fuera todo mucho más rápido y ágil. Lo que se está cumpliendo es el desmantelamiento de la central. Luego sí que ha hecho un parque solar y tienen pendiente hacer dos más en los propios terrenos de la central. Y luego va todo el plan de acompañamiento en el sector primario, el secundario y el terciario, pero eso está bastante paralizado.

¿Por qué va tan lento?

Según a quién preguntes, te dicen una cosa u otra. La Administración tendría que ser mucho más ágil para facilitar los proyectos. Las elecciones y los cambios de gobierno no ayudan pero los funcionarios no han cambiado y la empresa tampoco. Tendría que haber continuado la tramitación con normalidad. Se echa la culpa a que la DGA se constituyó muy tarde o que el Inaga no ha tenido director hasta hace cuatro días, pero no debería influir si se han hecho bien los papeles.

¿Cómo son sus relaciones con Endesa?

Son buenas. Es una empresa que tiene una estrecha relación con el territorio, ya que vino hace más de 60 años aquí. Con el cierre de la térmica, la empresa manifestó su voluntad de seguir en el territorio y seguir invirtiendo aquí,

¿Llegarán todas esas industrias que se prometieron?

A ver, en el caso de plan de acompañamiento de Endesa, creo que lo tienen que cumplir. Hay varias fábricas previstas, como la de electrolizadores, la de seguidores solares térmicos, la de recuperación y reciclaje de aerogeneradores, la de biomasa... Es lo que presentaron y lo que les dio puntos para ganar el concurso. Luego está la vertiente de energías renovables, que eso es lo que antes van a empezar, pero los proyectos industriales son los que realmente crean trabajo estable.

Y el resto de anuncios empresariales que se hicieron.

Lo más avanzado es la planta de JV20 Forest, que se dedica a las maderas tecnológicas. Seguramente este mes o en enero podrán en marcha el aserradero, que creará seis puestos de trabajo, y en mayo o junio, la primera línea de panel contralaminado, que generará una veintena de empleos. En cuanto al resto, lo de Oxaquin se anunció a bomba y platillo, pero no tenemos constancia de que siga el interés. Luego tenemos la hidrogenera de CIP, el planta de amoniaco verde de Térvalis, la de refinado de cobalto y níquel de Refinasol Battmat, o la de bioetanol de Técnicas Reunidas. Proyectos no faltan, pero se anunciaron muchos que estaban en pañales. Casi todos tienen mucha necesitan de agua. Tenemos una concesión de 5 hectómetros cúbicos pero es insuficiente. Por eso queremos tener al menos la mitad del aprovechamiento hídrico de la térmica, que tenía 18 hectómetros.

Hace también un año se firmó el convenio de transición justa de Andorra. ¿El Ministerio de Transición Ecológica está cumpliendo con su parte?

Sacó adelante el convenio de transición justa. Pero una cosa es firmarlo y otra ejecutarlo. Hay que estar muy al tanto para que se cumpla, además siendo el primero de este tipo en España. La transición para ser justa tiene que ser también rápida. Soy consciente de que las cosas nunca llegan todo lo rápido que deseamos. Pero dentro de eso hay que estar en alerta y acelerar lo máximo posible. Tuvimos una reconversión minera bestial y luego vino el cierre de golpe de la central. Lógicamente, tenemos que recuperar trabajo y población.

El desmantelamiento de la térmica finalizará en pocos meses sin que haya apenas alternativas de empleo.

Por eso hay que tener las alternativas para que cuando una cosa, acabe empieza la otra. Probablemente, empiecen pronto las obras de los otros dos parques solares fotovoltaicos que llevan Endesa dentro de sus terrenas de la central. Eso absorbería parte de la mano de obra, pero estacional, lo que cueste construirlo. Luego al cargo de las renovables se queda poca gente. Sobre todo lo que crea puestos de trabajo y fija la población es el desarrollo industrial que pedimos. También queremos que se hagan las iniciativas del sector primario y terciario incluidas en el plan de acompañamiento de Endesa.

La política local de Andorra ha estado muy revuelta en los últimos tiempos. ¿Con qué ayuntamiento se ha encontrado?

Hemos llegado un equipo completamente nuevo por el Partido Socialista, que anteriormente decidimos presentarnos a unas primarias que ganamos porque queríamos darle la vuelta al proyecto socialista porque los cuatro últimos años no habían sido bueno. Ganamos las elecciones y somos los pocos municipios grandes que gobierna el PSOE en Teruel y Aragón. Estamos intentando sacar este pueblo adelante, pero hay muchos hándicaps. Por ejemplo, cuando estaba la térmica, teníamos en el ayuntamiento más de 2 millones de ingresos fijos cada año. No queda otra que tirar para adelante y trabajar lo máximo posible para que Andorra siga siendo un pueblo de referencia. Somos prudentes y la experiencia nos obliga a serlo. La gente está muy escaldada. Llevamos ya muchos grandes proyectos fallidos. Hasta que no tengamos algo concreto, no vamos a anunciar nada.