La sociedad aragonesa es «solidaria y empática» aunque siempre es necesaria mayor colaboración e implicación para resolver los problemas que afectan a una parte de la población. Así se desprende del estudio La acción voluntaria en Aragón, una encuesta en la que han participado casi mil aragoneses, y que refleja que el 44% de los aragoneses colaboran con una organización sin ánimo de lucro bien con aportaciones económicas o en especie; mientras que un 11% (unos 145.000) participan en programas de voluntariado; y de estos, unos 100.000 (8% lo hacen de forma estable y continuada mientras que el resto lo hace en actividades puntuales). El porcentaje en Aragón está medio punto por encima a la media nacional.

El informe, impulsado por la Plataforma de Voluntariado en España, en colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de Aragón, se ha presentado esta mañana en el espacio LAAB de la capital aragonesa, en un acto que contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, quien destacó el «impacto» que supone en aquellos que reciben la labor del voluntariado e invitó a que esa cifra de 145.000 se conviertan en «muchos más». Además, la consejera puso en valor el lema de la jornada, Somos tiempo, somos valores, somos voluntario, por «el tiempo que reservamos a los demás y los valores» que se fomentan; un lema que también sonará por la tarde en la gala que se celebrará en el Centro Joaquín Roncal, donde se puso en valor la figura del voluntario, coincidiendo con el Día Internacional.

El perfil tipo de persona que realiza esta labor en la comunidad es el de mujer (un 60% del total), de entre 55 y 64 años, con una titulación académica de diplomatura y una situación económica «acomodada», según reconoció Marga Lambán, responsable de programas de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Sin embargo, el grupo poblacional que más participa sigue estando entre los 45 y los 64 años, mientras que es «menos habitual» entre las personas de entre 35 y 44 años, que «aducen cargas familiares y laborales», contó Lambán. Esto puede deberse a que son las edades en las que las personas comienzan a formar una familia y la actividad laboral es todavía activa, afirmó.

En cuanto a los jóvenes, son un 27% los que ofrecen su tiempo a los demás, mientras que el resto «aducen falta de conocimiento» para implicarse, por lo que los responsables de la Coordinadora y la Plataforma de Voluntariado, María Ríos y Juan Hidalgo, respectivamente, hicieron hincapié en la necesidad de atraer a esta población.

Respecto a los ámbitos a los que dedican el voluntariado, el estudio señala que el «social, el sociosanitario y el tiempo libre» copa el 85% del total, mientras que los no voluntarios, se implicarían en temas como «el medio ambiente y el energético», señaló Lambán.

También destacó la coordinadora de programas que el 22% de la población lleva a cabo un «voluntariado informal», es decir, que no lo hace dentro de una organización; y un 14% de los que hasta ahora no participan en ningún programa tienen una «predisposición» a implicarse, según el informe, lo que demuestra que los aragoneses son «solidarios» y encuentran en el voluntariado «un instrumento para resolver problemáticas de la sociedad». En definitiva, se tiene la idea de que es «responsabilidad no personal» sino de todos el paliar las necesidades de los que necesitan ayuda.

Valoración

La figura del voluntario se ve de forma positiva. Y de hecho, los que han dado el paso de ser voluntarios lo hacen por «justicia social y valores frente a otros beneficios». De hecho, el número de voluntarios ha crecido, quizá «por el cambio de modelo», que ahora es más abierto que antes de la pandemia, una época en la que se favoreció la ayuda entre vecinos y pequeñas comunidades.

Preguntados por el impacto económico de esta solidaridad, Lambán aseguró que «hace un tiempo oí que las horas de voluntariado suponen la mitad de horas que realizan en la Opel, las mismas que en Balay y el doble en Saica».

El estudio también señala que el voluntariado puede ser una forma de combatir la soledad, un problema que afecta al 20% de la población y que es más frecuente entre mujeres y jóvenes. De hecho, los más solos son, según señalaron, la franja de entre 14 y 34 años, por lo que es una cuestión «a tener en cuenta» ya que puede favorecer también la inclusión en un grupo.

Uno de los objetivos marcados por la Coordinadora y la Plataforma de voluntariado es la de atraer a los jóvenes, de ahí que María Ríos apostara por ampliar el programa de Aprendizaje de Servicio en los centros escolares, una buena opción que promueve el valor de la solidaridad. Este programa, ya implantado pero con la necesidad de desarrollarlo, se basa en «experimentar y generar valores» que promuevan la labor del voluntariado entre los jóvenes, que pudiera incluirse en el currículum. También desde la Plataforma trabajan en colegios e institutos para difundir la labor de los voluntarios.

Cambios de reglamento

Para atraer a los más jóvenes, la consejera de Bienestar Social, explicó que se va a llevar a cabo la modificación de un decreto por el que se aprueba del Reglamento de las Escuelas de Tiempo Libre y sus Enseñanzas en Aragón para que los chicos y chicas menores de 18 años puedan obtener el título de monitor de tiempo libre y hacer la parte teórica antes de cumplir la mayoría de edad.

Además, Carmen Susín también anunció que desde el Instituto Aragonés de la Juventud se va a promover impulsar la figura del Premonitor, a partir de los 14 años; un cambio «positivo», según Ríos, aunque en el caso de los menores «es necesario hacer un acompañamiento».