La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha alabado la Carta Magna de 1978 a la que los redactores llegaron "con muchísima generosidad, perdonando y olvidando unos y otros" después de muchos años de Dictadura y que ha permitido, según Chueca, "el mayor progreso del Estado español en la historia". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de colgar del balcón de la Casa Consistorial una pancarta con la leyenda "45 Aniversario. Zaragoza con la Constitución Española. 1978-2023".

En el cuadragésimo quinto aniversario de la Carta Magna, promulgada el 6 de diciembre de 1978, Chueca ha alabado ese legado y los principios básicos de la Constitución, como la independencia del poder judicial o la separación de poderes que, a su juicio, ponen en riesgo los pactos del Gobierno de España con "independentistas supremacistas" que lo que quieren es "ser amnistiados". Ha considerado por tanto que el legado que esta generación deje a las siguientes generaciones sea un "país roto donde reine la desigualdad entre los españoles".

Zaragoza, ha advertido, no va a permitir que otros decidan lo que pasa con, por ejemplo, los impuestos de sus ciudadanos, ni tampoco que nadie tenga privilegios, y es algo que va a repetir, como alcaldesa de la ciudad, en cada oportunidad que tenga. También ha considerado que no es necesario buscar "dobles vueltas para encajar lo inencajable" en la Constitución, sobre la que, ha dicho, no hay que reinterpretar y modificar "absolutamente nada".

La pancarta ha sido desplegada por la alcaldesa junto con los portavoces del PSOE, Vox y el PP, pero ha faltado la portavoz de Zaragoza en Común. "Quienes no han estado son la minoría radical que el Partido Socialista ha elegido para unir a sus votos y gobernar a España", ha lamentado la alcaldesa.

No obstante, fuentes de ZeC han precisado que los concejales no han asistido "por una cuestión de agenda" y que es "lógico" que esta no sea la misma que la de la señora Chueca, porque los ediles de ZeC son solo dos para asumir una "inmensa carga de trabajo; no hay otro motivo detrás", han insistido.