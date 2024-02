La Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores de Estados Unidos, Wine and Spirits Wholesalers of America (WSWA), ha organizado los días 30 y 31 de enero una nueva edición de Access LIVE en Las Vegas, Nevada. Este exclusivo certamen es el mayor encuentro de distribuidores de vinos y licores en territorio americano, que congrega a más de 2.500 asistentes profesionales y que distribuyen más del 80% de todos los vinos y licores vendidos al por mayor en los Estados Unidos. En paralelo a la feria, la WSWA organizó el concurso de vinos y licores “Best in Show” patrocinado por The Tasting Panel Magazine y The Somm Journal, dos de las publicaciones más prestigiosas y de mayor circulación en la industria de bebidas en el mercado americano.

El concurso se llevó a cabo antes del comienzo de la feria para brindar a los ganadores la oportunidad de promocionar sus vinos en la sala de exposición. Al concurso de este año se presentaron hasta 400 vinos y licores en catas a ciegas para elegir las bebidas más excelentes en 35 categorías diversas, donde los vinos de las bodegas aragonesas: Grandes Vinos, Bodegas San Alejandro y Bodegas Aragonesas han obtenido 8 medallas y hasta 2 menciones especiales “Best of the show” de un total de 11. Las bodegas aragonesas premiadas cierran con un broche de oro su campaña de promoción de 3 años en Estados Unidos, en la que se ha promocionado y educado sobre la variedad garnacha a través de la participación en los principales eventos de la industria vinícola y la organización de un gran número de seminarios. Durante la campaña educativa sobre la garnacha se ha ensalzado la importancia de esta variedad y puesto en valor sus vinos de calidad bajo los sellos de las Denominaciones de Origen Protegidas. Bodegas Aragonesas | Aragonia 2019 Selección Especial Garnacha de Campo de Borja ha ganado la Doble medalla de oro Mejor vino de la categoría Garnacha

Bodegas Aragonesas | Don Ramón 2020 Oak Aged Red Wine, Campo de Borja ha ganado la Medalla de oro

Bodegas Aragonesas | Coto de Hayas 2021 Garnacha Centenaria, Campo de Borja ha ganado la Medalla de plata

Bodegas Aragonesas | Fagus de Coto de Hayas 2020 Garnacha Selección Especial, Campo de Borja ha ganado la Medalla de plata

Bodegas San Alejandro | Viñas de Miedes NV Frizzante ha ganado la Medalla de oro

Bodegas San Alejandro| Baltasar Gracián 2021 Garnacha Viñas Viejas, Calatayud ha ganado la Medalla de plata

Grandes Vinos | Monasterio de las Viñas 2019 Reserva Garnacha, Tempranillo, Cariñena & Cabernet Sauvignon, DO Cariñena ha ganado la Medalla de oro Mejor vino de la categoría Mezcla de Garnacha Tinto

Grandes Vinos | Monasterio de las Viñas 2017 Special Selection Old Vine Garnacha, DO Cariñena ha ganado la Medalla de plata