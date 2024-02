El Gobierno de Aragón incumplirá los objetivos de déficit en este ejercicio 2024 después de que el Partido Popular tumbara en el Senado las reglas de estabilidad presupuestaria que presentó la ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, que no ha aceptado las demandas de los populares para negociar la senda presupuestaria.

Así, al no contar con el visto bueno de la Cámara Alta, donde el PP tiene la mayoría absoluta, los objetivos previstos decaen y la ministra confirmó que la capacidad de déficit de las comunidades será cero, y no del 0,1%.

El consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que incumplirá el déficit en el presente ejercicio para no tener que ajustar unos presupuestos que ya están aprobados y en vigor desde el pasado 1 de enero.

El titular de la Hacienda autonómica ha recordado que el Gobierno aragonés elaboró sus presupuestos el pasado otoño en base a las previsiones de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo central trasladó a Bruselas en verano. En base a esas cifras, con una horquilla que preveía un 0,1% del déficit para las comunidades autónomas, Aragón podría contar con unos 44 millones de euros imputados al déficit, y así se reflejó en las cuentas para 2024.

Sin embargo, la decisión del PP de votar en contra de las reglas de estabilidad presupuestaria en el Senado supone que dicha senda decae y, por lo tanto, las comunidades autónomas perderían esa capacidad de endeudamiento del 0,1%. Conscientes de ello, en el Gobierno aragonés explican que incumplirán las reglas presupuestarias en este ejercicio para "no reducir partidas ni en Sanidad, ni en Educación ni en Servicios Sociales", ha dicho Bermúdez de Castro.

Las repercusiones a la Hacienda autonómica podrían llegar en el siguiente ejercicio, cuando de nuevo haya que aprobar las reglas de estabilidad presupuestaria. Pero ese será otro problema. De momento, insistieron fuentes del Departamento de Hacienda, la comunidad seguirá contando con las partidas previstas inicialmente y no recortarán ninguna cantidad pese a que el PP decidiera tumbar las reglas de estabilidad presupuestaria del Gobierno haciendo gala de su mayoría en el Senado.

Antes de la votación en la Cámara Alta, desde el PSOE aragonés reclamaron a los diez senadores aragoneses del Partido Popular que rompieran la disciplina de voto de sus siglas.

"Exigimos al PP que reflexione y a los diez senadores aragoneses que no consumen esta traición a la comunidad que supondrá la pérdida de 40 millones que se podrían emplear en dar ayudas directas a los agricultores y ganaderos a los que dicen apoyar, a solventar las deficiencias de Caneto para que no vuelvan a cerrar la escuela o a reducir las listas de espera que no paran de incrementarse", había reclamado por la mañana el portavoz socialista de Hacienda, Óscar Galeano.

Pero también desde el Ejecutivo aragonés le reclamaron a la ministra Montero "diálogo" para poder aprobar las reglas de estabilidad presupuestaria.