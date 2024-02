El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reivindicado la figura del empresario zaragozano César Alierta Izuel en el homenaje por su fallecimiento que este lunes se ha celebrado en Zaragoza. "Fue una de las personas que más me ha marcado en mi vida, sobre todo por su humanidad y solidaridad, que es para mí lo más importante", ha afirmado el propietario de la grupo constructor ACS, que ha intervenido brevemente en el acto para recordar lo que para él significó el empresario

Pérez y Alierta compartían una pasión: el fútbol. Y eso fue lo que les unió. "Cuando me presenté a presidente del Real Madrid en el año 2000 le pregunté a César Alierta porque sabía que era muy futbolero. Sus consejos me han ayudado a llevar esta locura del futbol con humanidad", ha revelado el empresario madrileño.

Sin embargo, el vínculo entre ambos directivos fue todavía a más. "Alierta decidió crear el Consejo Empresarial de la Competitividad en una situación muy difícil para el país en 2011 y contó conmigo para la organizacion, lo que le tengo que agradecer", ha comentado Pérez.

El presidente del club madridista ha sido solo una de las 800 personalidades que han acompañado a la familia de Alierta en el homenaje organizado por el Gobierno de Aragón y CEOE Aragón. Entre ellas estaba el chef Ferran Adrià, quien ha destacado que era "un visionario", recordando cuando en el año 2009 se celebró la reunión del club Bildelberg donde se conocieron. "Allí me dijo: tenemos que hacer algo con Telefónica", ha contado el cocinero, alabando su apuesta por mundos tan distintos como la telefonía y la gastronomía.

Por su parte, la atleta parlalímpica Teresa Perales ha señalado que Alierta fue "una persona única e irrepetible de las que querríamos tener todos en nuestras vidas". No había palabra que saliera de su boca que no te dara una enseñanza de por vida. Fue un auténtico visionario, un ejemplo para todos y alguien a quien aspiro a imitar, al menos un poquito, para llevar la tierra de mi corazón a todos los lugares del mundo", ha dicho Perales.

Uno de los momentos más aplaudidos ha sido la intervención de Christian Lapetra, que formó parte de la directiva del Real Zaragoza que salvó al club de la desaparición. "Si hay una palabra que define a César esa es zaragocismo: ha sido uno de los zaragocistas más puros. En el peor momento de la historia del club no dudó en dar un paso adelante con su patrimonio personal para simplemente ayudar. Quisimos sacar adelante el club y si Alierta no da ese paso, hoy no estaríamos hablando del Real Zaragoza. Nos queda la espina de no haberle podido regalar un ascenso, pero cuando se suba a Primera División, una parte importante del logro será de César Alierta", ha referido Lapetra.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha insistido en que el empresario fue uno de los mejores embajadores de España. Demostró que se puede conquistar el mundo siendo de Zaragoza y volver a su tierra. Por eso creo que el mejor homenaje que se le puede rendir es trabajar duro para que Zaragoza siga alumbrando personas extraordinarias", ha señalado la regidora.