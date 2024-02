¿Alquilar o comprar? Así está el precio de la vivienda en Aragón

"Cabe esperar una estabilización de los precios, incluso los primeros descensos desde la mitad de año", vaticina Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de Aragón, sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario para los próximos meses. El augurio se refiere, sin embargo, única y exclusivamente a las operaciones de compraventa, lo que conllevará a que una brecha continúe haciéndose más grande. Esa herida es la que hace que alquilar sea más costoso para las familias que pagar una cuota hipotecaria, lo que subraya que el arrendamiento "es el gran problema del mercado inmobiliario" por la escasez de oferta, dice Fabra, secundado por todos y cada uno de los expertos que este lunes han presentado el Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón del cuarto trimestre de 2023 y, por tanto, del ejercicio completo.

"Hay una limitación de oferta del alquiler porque las reglas de juego están desequilibradas. Hay gente que lleva operando 40 años y dice que no tienen ninguna oferta en alquiler lo que va a dejar el precio del alquiler en máximos históricos", ha señalado Fabra, destacando que el coste para el inquilino ha ido creciendo por encima del precio de la vivienda hasta el punto de chocarse de frente con un problema de alta relevancia: que las personas que quieren alquilar son las que no tienen opción a compra. El precio de oferta de vivienda en alquiler en Aragón durante diciembre de 2023 ha sido de 8,7 euros por metro cuadrado al mes, alcanzando nuevos máximos de la serie, con un incremento trimestral del 2,1% y una subida interanual del 5,3%.

En que la escasez de vivienda es la reponsable del problema ha insistido Fernando Baena, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Zaragoza y Soria (APIS). "Hablar en Zaragoza de nueve euros por metro cuadrado para alquilar no supone un problema tanto de precio como de disponibilidad. Y ahí siempre nombro la ley de Vivienda (estatal) por la inseguridad que ha generado en la parte arrendadora, lo que ha retirado muchos pisos en alquiler del mercado cuando la mejor forma de que bajen los precios es crear oferta", ha dicho Baena. "Por sensaciones en el día a día, vemos muchos propietario que dudan sobre sacar el piso en alquiler. Prefieren vender o esperar a ver cómo se va desarrollando todo", ha señalado el portavoz de los API.

Más allá del alquiler, el mercado inmobiliario aragonés en 2024 notó el golpe de la inflación y de los tipos de interés y registró un volumen de 15.098 compraventas de vivienda en los últimos 12 meses, lo que supone una caída del 9,42% respecto a 2022, un año especialmente bueno para el mercado por los ahorros generados durante la pandemia. El precio se mantuvo en 1.515 euros por metro cuadrado, similar al del año anterior (apenas un 0,36% por debajo).

Sin embargo, vaticinan los expertos un "aterrizaje suave" dentro del cambio de ciclo que vienen anunciando desde hace varios trimestres. "Puede decirse que el mercado sigue sano e incluso activo", ha resumido Baena, aludiendo a que en 2023 se registraron unas 11 operaciones por cada 100.000 habitantes, una cifra que es válida entre 9 y 10. En cualquier caso, Luis Fabra ha augurado que, durante el primer semestre de este año, pese a que seguirá el descenso en las compraventas, Aragón estará "en las mejores cifras" de los últimos 15 años a excepción de 2021 y 2022, "que fueron unos años relativamente especiales".

El año de la subida de tipos

Sea como fuere, el 2023 inmobiliario estuvo marcado por los tipos de interés, que dispararon las cuotas hipotecarias a rebufo de las decisiones de los bancos centrales para combatir la inflación. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri, ha lanzado una previsión optimista sobre los tipos de interés, aduciendo que desde junio de este año podrían registrarse los primeros descensos, entre un 0,25 y 0,5%. "De cara a 2025, la previsión es que el Euribor se sitúe entre el 2 y el 3%", ha señalado Aguerri.

En su opinión y para favorecer las compraventa de viviendas en Aragón, el Gobierno de España tiene que "volver" a otorgar ayudas directas a la compra de primera vivienda a los jóvenes y la subvención al alquiler directo a los jóvenes. "Los avales del Gobierno de España suponen una ayuda, pero no es la panacea, porque al final el joven o la persona que quiere adquirir la vivienda se endeuda en ese importe, no es que se lo subvencionen. Entonces, lamentablemente, no creo que sea la solución definitiva", ha añadido.

En esa necesidad de cambiar radicalmente las políticas de vivienda han insistido todos los actores del foro, que han llamado a actuar de inmediato para obtener resultado en el medio y largo plazo. "Cualquier reacción en el mundo inmobiliario conlleva tiempo, por los periodos de construcción y el desarrollo de las promociones", ha insistido Baena.