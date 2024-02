La socialista Lorena Cajal, nueva alcaldesa de Biescas tras prosperar la moción contra el PAR

La socialista Lorena Cajal es la nueva alcaldesa de Biescas después de que este lunes prosperara la moción de censura presentada por el PSOE, Chunta Aragonesista y la exedila del PP –ahora concejala no adscrita– frente a la ya exalcaldesa del PAR, Nuria Pargada. Por cinco votos a favor frente a los tres en contra de los ediles del PAR, el consistorio tendrá por primera vez en dos décadas un alcalde que no es del PAR, que ha ganado las elecciones en las últimas legislaturas, como también hizo el pasado mes de mayo.

La polémica ha rodeado a la moción de censura por la ruptura del pacto de gobierno que implicaba a quien era concejala del PP, que ahora es no adscrita después de que el partido decidiera su expulsión al oponerse el PP provincial a la moción de censura desde el primer momento.

Su voto fue este lunes clave para poder retirarle la alcaldía a Pargada, con quien habían alcanzado un pacto tras las elecciones de mayo y a quien hace apenas un mes y medio le votaron a favor los presupuestos para 2024. Desde un inicio, el PP se distanció de los planes de sus ediles en Biescas para presentar dicha moción de censura junto al PSOE y Chunta Aragonesista, aunque ya en la recta final de la pasada legislatura, los ediles del PP y el PAR rompieron su pacto antes de las elecciones de mayo. La mala relación se arrastra desde hace meses, pero la exalcaldesa asegura que no esperaban esta moción. «Con Maite Coti hemos tenido discrepancias y algún enfrentamiento, pero no esperábamos que lo primero que iba a hacer tras la salida del otro concejal del PP era firmar una moción de censura», lamentó en declaraciones a este diario la ya exalcaldesa. Pargada criticó con dureza también la posición del PSOE. «Llevábamos muchos años gobernando y ahora el PSOE consigue el ayuntamiento de una manera sucia, sin haber ganado en las urnas», denunció. Con todo, aseguró que harán una oposición «constructiva», no «destructiva», como la que dice que ha tenido en este tiempo.

"Un giro de 180 grados"

La nueva alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, aseguró que afronta esta nueva etapa «con la ilusión de poder llevar a cabo proyectos que llevaban años en el sueño de los justos». «Vamos a dar un giro de 180 grados en la gestión», defendió este lunes, tras la moción. «Hasta ahora Biescas estaba en decadencia, y ahora trabajaremos todos los grupos de la moción para impulsar el municipio», defendió. La nueva regidora ya tiene prioridades. «Tenemos que atajar el problema de la vivienda, porque tenemos un 70% de pisos turísticos y no podemos fijar población. Y abordaremos el problema enquistado desde hace casi dos décadas de la falta de espacio en el instituto, con aulas repartidas en distintos edificios municipales. Tenemos que construir un edificio para el instituto», prometió la socialista.

Cajal se distanció de las críticas del PP y el PAR por la ruptura del pacto antitransfuguismo del PSOE. «Aquí trabajamos por los vecinos, más allá de los partidos», concluyó.

Hasta la localidad del Alto Gállego se trasladaron líderes locales, provinciales y regionales del PP, el PAR, el PSOE y CHA, aunque no hubo declaraciones por parte de los socialistas. El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón y secretario general del partido, Alberto Izquierdo, acusó al PSOE de saltarse el pacto antitransfuguismo y vaticinó que lo primero que hará la alcaldesa será subirse el sueldo. «Después de ganar las elecciones una vez más el PAR, vemos cómo el PSOE de Huesca es un digno representante de Pedro Sánchez», criticó Izquierdo. «Todo vale para llegar al poder, les da igual con quién, les da igual el pacto antitransfuguismo y que se comprometieran con el PAR a no aceptar los votos de los tránsfugas, de los no adscritos, para acceder al poder en las instituciones», reiteró el líder del PAR.

«¿Qué ha traído el PSOE a Biescas? Como al resto de España, miseria. La miseria y los intereses personales», zanjó, a pesar de haber sido socios de Gobierno de Aragón la pasada legislatura y antes de agradecerle al PP que expulsara los concejales implicados, lo que ha supuesto que el PP no tenga representación.

El presidente del PP en Huesca, Gerardo Oliván, calificó el de este lunes como un «día triste para la democracia porque se impone la corrupción democrática». «El PSOE incumple el pacto antitransfuguismo en otro hito histórico tras la compra del voto en blanco en el Ayuntamiento de Huesca la legislatura pasada», denunció.