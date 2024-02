Lío por el relevo en el PSOE Aragón: Huesca lo pide y Zaragoza y Teruel cierran filas con Lambán

El PSOE del Alto Aragón se ha quedado solo en el partido en Aragón al pedir abordar de forma "inminente" la elección de un nuevo líder para el partido en la comunidad autónoma después de que, hace meses, el actual secretario general y expresidente de Aragón, Javier Lambán, anunciara que no se presentará a la reelección.

Las federaciones socialistas de Zaragoza y Teruel no han tardado en reaccionar al comunicado de sus compañeros de Huesca, pero en sentido contrario: cerraron filas con Lambán, alertaron de las "injerencias externas", reclamaron respetar los tiempos para el relevo y llamaron a concentrarse en hacer oposición a la derecha y la ultraderecha en todas las instituciones.

El pleno incendio por el caso 'Koldo', los socialistas zaragozanos y turolenses aseguraron que "no es el momento" de abrir el debate del relevo del liderazgo en Aragón y recordaron que Javier Lambán fue elegido secretario general para cuatro años, por una mayoría abrumadora del 96,55% en el último Congreso Regional que se celebró en septiembre de 2021. Hasta 2025, por lo tanto, no toca relevo.

Los socialistas altoaragoneses piden trabajar "codo con codo" para encontrar el nuevo liderazgo que represente a toda la comunidad para poder competir en las elecciones de 2027. Por ahora, el partido no tiene previsto adelantar su Congreso autonómico, algo que solo puede convocarse por la dimisión del secretario general, o por la petición de una mayoría de la Ejecutiva. De momento, tampoco está convocado el Congreso Federal, que sería el otro mecanismo que anticiparía la celebración del autonómico.

Un nuevo liderazgo en Aragón

Esta posición fue mantenida por todos los que ayer tomaron la palabra en el Comité Provincial, entre ellos diputados en el Congreso, en las Cortes de Aragón o en la Diputación Provincial de Huesca. Hablaron de “no perder ni un minuto más en la búsqueda de un liderazgo fuerte, que sea elegido y reconocido por la militancia, que sume las sensibilidades de todos los territorios y que trabaje de manera coordinada con las tres ejecutivas provinciales, la regional y la federal. Solo así lograremos una voz autorizada, contundente y reconocible tanto en Aragón como fuera”.

“Un liderazgo que construya, que no insista en los enfrentamientos, que se base en el debate en los órganos internos del partido. Porque determinadas actuaciones en público de búsqueda del enfrentamiento nos resta credibilidad” añadía. “No somos creíbles si no entendemos que por encima de todo están las siglas del PSOE".

Aragón y la provincia de Huesca, apuntaba Sabés, “necesitan que sigamos trabajando por el progreso, por lograr mayor justicia social, más derechos y libertades frente a los que quieren coartarlos. Y Aragón, con Azcón al frente, se está convirtiendo en un ejemplo aventajado de ello”.

En este sentido, el Secretario General del PSOE Alto Aragón se refería a la “política a base de mentiras y confrontación, nada más”. Además, señalaba que “al Partido Popular no le interesan los habitantes del medio rural, ni agricultores o ganaderos. Nos cansamos de escuchar grandes anuncios y reivindicaciones en campaña, como ayudas directas para el sector primario, incluso se hicieron fotografías mirando un campo seco por la sequía… y no han sabido hacer nada, no se han puesto a gestionar de verdad después de medio año”.

El secretario general del PSOE, Javier Lambán, y el secretario de los socialistas zaragozanos, Juan Antonio Sánchez Quero, en la reelección de este último. / JAIME GALINDO

Sánchez Quero: "No es el momento de enredarnos en procesos internos"

El secretario general del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha respaldado sin fisuras al secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, el cual fue elegido en septiembre de 2021 con el apoyo del 96,55% de los delegados en el 17º Congreso por un periodo de cuatro años.

Los socialistas zaragozanos entienden que "no es el momento de enredarnos en procesos internos" cuando estamos a las puertas de unas elecciones europeas que "son cruciales" para toda la ciudadanía y frente a un Gobierno de Aragón rehén de la ultraderecha.

Además, el líder de los socialistas zaragozanos ha añadido que en un momento en el que el PSOE nacional "está atravesando por una situación muy difícil, solo cabe apoyar a la Ejecutiva Federal y cerrar filas como partido, no abrir guerras y disputas internas que ahora mismo son profundamente inoportunas e irresponsables".

Sánchez Quero ha reconocido que "somos conscientes de la realidad de la situación nacional, pero no vamos a permitir injerencias externas ni que se menoscabe el liderazgo de nuestro secretario general y uno de los mejores presidentes de la historia de Aragón".

Además, tal y como ha recordado a través de un comunicado, el proceso de congresos y renovaciones del Partido Socialista es un mecanismo reglado que comienza con el Congreso Federal, seguido de los Congresos Autonómicos, después los Congresos Provinciales y por último las Asambleas Locales.

"Cuando llegue el momento habrá un congreso regional para el PSOE de Aragón y primarias para escoger a su secretario general y serán los militantes aragoneses en las urnas, y no desde Madrid, quienes decidirán quién debe liderar al PSOE de Aragón en la siguiente etapa", ha afirmado.

Por el momento, el secretario general del PSOE Zaragoza ha asegurado que "es tiempo de hacer oposición a la derecha y a la ultraderecha en las Cortes de Aragón y en las tres capitales de provincia aragonesas y trabajar desde las instituciones donde gobernamos para defender los derechos sociales y libertades de la mayoría social, pensando en las personas que peor lo pasan, luchando por un empleo de calidad y mejorar los salarios, fortalecer la sanidad y educación públicas, el desarrollo del mundo rural y contra el olvido manteniendo la memoria democrática y la cultura como nuestras principales señas de identidad".

Javier Lambán y Mayte Pérez, portavoz en las Cortes y secretaria general del PSOE en Teruel, en una reunión del grupo parlamentario. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Mayte Pérez: "Desde Teruel no vemos conveniente generar más dificultades de las que ya tenemos"

El PSOE Teruel, a través de su secretaria general Mayte Pérez, ha llamado a la "responsabilidad y la prudencia" en un momento "difícil" para el partido a nivel nacional.

"Desde Teruel no creemos conveniente generar más dificultades de las que ya tenemos y, como ya dijimos tras la última ejecutiva provincial, apostamos por un partido cohesionado y leal con la organización a nivel regional y nacional. Al mismo tiempo que mostramos nuestro apoyo a Ferraz en su estrategia en este momento de dificultad y entendemos que debemos cerrar filas como partido, defendemos la necesidad de pilotar los procesos orgánicos con normalidad y la autonomía propia y habitual que ha tenido siempre Aragón", han defendido a través de un comunicado.

Sobre la posibilidad de adelantar el Congreso regional, los socialistas turolenses dicen respetar los tiempos marcados tanto por Javier Lambán como por la Ejecutiva Federal.

"Casi todas las federaciones celebrarán sus congresos regionales tras el federal y debe ser la Ejecutiva Federal la que marque los tiempos. Nuestra posición es apoyar el calendario que se viene marcando desde el Federal y es lo que vamos a seguir apoyando", ha añadido Mayte Pérez.

Como en el comunicado de los socialistas de Zaragoza, Pérez ha destacado el respaldo de los socialistas turolenses al secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, recordando que fue elegido por un periodo de cuatro años en el último congreso regional, con el apoyo del 96,55% de los delegados.

"No vamos a permitir injerencias externas ni operaciones que cuestionen el liderazgo de nuestro secretario general regional, que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de los socialistas aragoneses no sólo por los resultados internos sino por su labor al frente del Gobierno de Aragón durante 8 años", ha dicho.

"Los procesos internos deben hacerse cuando tocan y siempre desde la unidad y con el objetivo de elegir a los mejores para dirigir la organización"”, ha defendido Pérez, recordando que en otras comunidades autónomas donde el PSOE ha perdido el gobierno, como Canarias o Baleares, no plantean cambios drásticos en los organigramas del partido.

Para los socialistas de la provincia de Teruel, este "no es el momento de abrir procesos internos", a las puertas de unas elecciones europeas que son cruciales para toda la ciudadanía y para el propio Partido Socialista, cuando todos los esfuerzos deben ir encaminados a ganar los procesos electorales y, en Aragón, también a hacer frente a un Gobierno de Aragón "rendido a la ultraderecha y a sus inaceptables postulados".

Mientras, otras voces en el partido reconocen que hay "incertidumbre" por el relevo de Lambán, un asunto que "habrá que abordar" en un momento o en otro. Y mientras dure la incertidumbre reconocen algunos socialistas que puede haber quien "cambie de bando".