Sanidad traslada a los MIR su plan para que trabajar en Aragón sea atractivo

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, se reunió ayer con los Médicos Internos Residentes (MIR) que realizan el último año de formación de Medicina de Familia y Comunitaria en la comunidad con el objetivo de transmitirles las medidas diseñadas por el Departamento para que Aragón les resulte atractivo a estos futuros especialistas como destino laboral.

La reunión se celebró con los MIR de último año de Medicina de Familia , que finalizarán su especialidad el próximo mes de septiembre. El objetivo fue darles conocer las medidas a los MIR de último año de cada especialidad médica, unas condiciones que el pasado lunes ya se trasladaron a los sindicatos de la mesa sectorial.

Bancalero expresó el interés del Ejecutivo para que los profesionales que se forman en Aragón «y que adquieren buenas competencias» se queden a trabajar en la comunidad autónoma. «Somos conocedores de sus necesidades y queremos ofrecerles buenas condiciones laborales, retributivas y de conciliación familiar para que les resulte atractivo quedarse», dijo.

El consejero manifestó que en ningún caso se va a adelantar la finalización de la formación especializada de los MIR y «siempre van a estar atendidos por otros profesionales especialistas». Confirmó que la idea es «mantener el periodo de formación y contar con estos profesionales con la autonomía que a día de hoy ya estaban desarrollando», indicó.

Según explicó el consejero, lo único que limita a los estudiantes MIR en Atención Primaria es «la necesidad de que esté su tutor con ellos». Por ese motivo, desde Sanidad piden «flexibilidad» y que se considere la posibilidad de que otros médicos residentes puedan estar a cargo de estos estudiantes. Aseguró que «es así como se desarrolla en el resto de formación sanitaria especializada en nuestros hospitales». De este modo, se pretende «compatibilizar el descanso que van a necesitar los facultativos durante el periodo estival», añadió.

En todo caso, el borrador de condiciones MIR todavía no está aprobado, por lo que se pueden incluir modificaciones por parte de los sindicatos que, tras el encuentro del lunes, salieron con dudas. A pesar de esas quejas, Bancalero fue conciso al afirmar que «fuimos claros al entregarles un informe abierto, que no cerrado, para que no se pueda decir que desde el Departamento de Sanidad no hemos querido colaborar».