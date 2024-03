El PP cuela el caso 'Koldo' en las instituciones de Aragón

El PP no quiere dejar pasar la oportunidad que les ha brindado el caso 'Koldo' en un momento de mucha debilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez, que no logró sacar adelante la ley de amnistía y que lucha para poder aprobar cuanto antes unos presupuestos. En este contexto, los populares no dudaron en llevar Al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza un debate sobre este asunto.

Así, el PP retiró una moción que había presentado para defender a los agricultores españoles con la que pretendía atacar al Gobierno de Sánchez para presentar otra propuesta de urgencia en el sentido de "reprobar los hechos de corrupción vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia y exigir explicaciones al Gobierno de España y al PSOE".

Fue lo último que se debatió en el pleno, pero no la primera vez que el nombre de Koldo García apareció en el transcurso de la sesión. A lo largo de todo el día, mientras se debatía sobre distintas cuestiones no relacionadas con la corrupción, el PP ha aprovechado para sacar a relucir el nombre del asesor socialista y el del exministro José Luis Ábalos. Tirando de ingenio y hablando sobre Etopía, el concejal de Economía espetó a la bancada de la izquierda: "¿Ustedes avalan que los costes de personal se hayan cuadruplicado? Yo no lo 'Ábalos' (sic)».

Fuera del salón de plenos, el concejal de Presidencia del PP, Ángel Lorén, compareció también en rueda de prensa para pedir explicaciones al PSOE aragonés y al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sobre los contactos mantenidos con Koldo García, quien ofreció a la DGA material sanitario.

"Resulta desolador que mientras estábamos luchando contra una pandemia, una trama que tiene su centro y su origen en el Gobierno de Sánchez se dedicara a lucrarse con la venta de mascarillas", ha dicho Lorén, quien no ha dudado en implicar en este entramado a la mujer del presidente del Gobierno, a varios ministros y a los expresidentes de las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, Francina Armengol y Ángel Torres, respectivamente.

Al mismo tiempo, Lorén ha criticado "la forma de actuar" del PSOE apartando del partido a Ábalos, "como también hicieron con (Ignacio) Magaña", concejal socialista en el ayuntamiento en el mandato anterior que fue suspendido temporalmente del partido por un caso de violencia machista por el que acabó siendo absuelto.

"Estamos ante lo de siempre –defendió Lorén ya en el debate de la moción de urgencia–, una trama clásica a la que nos tiene acostumbrados el PSOE". Lorén tampoco dudó en sacar a relucir "los gastos en prostitución y coca" del entorno del exministro.

Por su parte, desde Vox, su portavoz, Julio Calvo, se mostró mucho más prudente. "Koldo ha podido engañar a Ábalos con el asunto de las mascarillas, pero lo que me parece gravísimo es que lo nombrara consejero de Renfe cuando no tenía ningún tipo de formación y competencia para el cargo", dijo.

La portavoz socialista, Lola Ranera, no tuvo problemas en asegurar que "la corrupción que más le duele es la que viene por parte de su partido" y ha defendido "la rapidez" con la que ha actuado Pedro Sánchez a la hora de apartar a Ábalos.

"Ustedes no pueden dar lecciones sobre corrupción, pero lo único que buscan es desacreditar. Son expertos en moverse en un lodazal", ha declarado. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha cerrado el debate apelando a los muertos por el covid: "Deben de pedir disculpas a las familias de los fallecidos porque mientras lloraban por ellos, había cargos del PSOE enriqueciéndose".

Mientras, en el pleno de las Cortes, el caso 'Koldo' no ha sido protagonista, aunque también ha entrado en la lista de reproches del PP y Vox a los socialistas.

En su réplica a la portavoz socialista, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, le ha dicho que están "enfangados en problemas internos, hasta el cuello de corrupción y con problemas con sus socios". "De sus problemas relacionados con la corrupción y las mascarillas lo que hemos conocido es asqueroso, que dirigentes robaban mordidas mientras la gente se moría", ha criticado Azcón, que ya no ha obtenido respuesta del PSOE.