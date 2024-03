El PP salva las reprobaciones contra Nolasco y Samper

Jornada de reprobaciones en las instituciones aragonesas. Partido Popular y Vox, que dominan en los principales cosos políticos de la comunidad, han mostrado su fuerza y unión sacando adelante la reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y tumbando las presentadas por la izquierda contra el vicepresidente autonómico, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura, Ángel Samper.

La crítica al ministro Marlaska ha llegado tanto en el consistorio zaragozano como en las Cortes. En el primer lugar, con una moción presentada por el PP que también incluía la manifestación del «respaldo a la labor ejemplar y compromiso de la Guardia Civil en la protección de los valores fundamentales de la sociedad española». Tanto los conservadores como Vox han apoyado la propuesta, rechazada por el PSOE y por ZeC. En el Parlamento autonómico, PP y Vox han presentado una moción conjunta que instaba al ministro del Interior a presentar su dimisión o a que el líder del Ejecutivo nacional le cesase. Las derechas han contado con el apoyo del PAR, mientras que Teruel Existe y Podemos se han abstenido en la votación.

En el Ayuntamiento de Zaragoza se ha colado también la política autonómica, en una moción contraria a las acciones del vicepresidente y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco. Los socialistas han presentado una moción en la que se hacía referencia al rechazo a «cualquier manifestación que fomente el odio, la xenofobia y la violencia contra colectivos especialmente sensibles» y en declarar su apoyo «a la ayuda humanitaria destinada a los conflictos bélicos». Las derechas han vuelto a unirse para desarticular las reclamaciones de las izquierdas.

La desaprobación del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, no ha llegado a buen puerto. A punto de terminar un mes de febrero marcado por las protestas del sector primario, el grupo socialista en las Cortes ha presentado la reprobación por «no dar soluciones al sector agropecuario, estar superado por los acontecimientos, ser incapaz de gestionar el Departamento con solvencia e incumplir reiteradamente sus promesas».

Los tres partidos en el Gobierno (PP-Vox-PAR) han rechazado la propuesta socialista, aunque los aragonesistas han criticado que «Samper no está dando ni una, alienta las manifestaciones y es vergonzoso que hoy no esté aquí, no atienda al sector y se enfade porque los agricultores jóvenes le digan lo que piensan».

Este viernes los agricultores vuelven a la calle y se concentrarán al comienzo de la segunda jornada del pleno, frente al Palacio de La Aljafería.