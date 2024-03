Arranca el Viñarroz, el festival para disfrutar de los mejores vinos y arroces de Zaragoza

Del 1 al 31 de marzo se celebra el Viñarroz, el festival de arroz y vino más particular y el primero de este tipo en Aragón, organizado por Bodegas San Valero. Durante las fechas indicadas, los zaragozanos y visitantes podrán disfrutar de los mejores arroces de Zaragoza, junto a los vinos jóvenes Particular Garnacha, Particular Chardonay & Moscatel de Alejandría, y Particular Garnacha Rosé.

Un total de 67 establecimientos de la provincia de Zaragoza participan en esta primera edición del festival gastronómico con una variedad de propuestas para todos los gustos, que se podrán degustar durante todo el mes de marzo en localidades como Zaragoza, Cariñena, Paniza, Villanueva de Gállego y Cuarte de Huerva.

Cartel de la primera edición del Viñarroz. / BSV

Las 67 propuestas que dan sabor al Viñarroz

En esta primera edición del Viñarroz se pueden encontrar propuestas diferentes con el arroz como protagonista que se maridan para la ocasión con los vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero. Desde platos más clásicos como el arroz caldoso, el arroz del señorito, arroz con bogavante, arroz negro o paella de mariscos, a las propuestas más innovadoras, donde se fusiona la cocina tradicional con la más moderna.

Para abrir el apetito

Por ejemplo, Saucco Restaurante abre el apetito con su ‘arroz de chuleta Baskaleku con capaccio de picanha madurada durante 90 días'; Moss Garden presenta su propuesta de 'arroz brazal con ragout de toro de lidia y boletus’; Bunker Bar, por su parte, cocina un ‘arroz de carrilleras’ y la Terraza El Lago ha optado por una propuesta más clásica: ‘un arroz del señorito’.

En el festival hay arroces de todo tipo, de los clásicos a los más innovadoras. / BSV

Tradicionales

Para los amantes de la tradición, en el Bar Los Cuberos aguarda un ‘arroz con madejas’; Jena Montecanal ofrece para la ocasión un ‘arroz de conejo y caracoles’, y El Viejo Negroni sorprende con su ‘arroz de salchicha roja de León y alcachofas'.

Versión italiana

También encontramos arroz en su versión italiana, como el ‘rissoto de trufa y parmesano’ de Contigo Pan y Cebolla o el ‘risotto de Mari con salsa carbonara, huevo poché y rucula crujiente’ de El Patio de Betty.

Las propuestas se pueden disfrutar durante todo el mes de marzo. / BSV

Con producto aragonés

No faltan las propuestas donde triunfa el producto aragonés, como el ‘arroz aragonés de conserva tradicional’ de El Windsor, o las dos propuestas que ofrece el restaurante Venus: ‘arroz meloso de longaniza de Graus’ o ‘risotto de ternasco con rulo de cabra’.

Propuestas atrevidas

Incluso hay propuestas más atrevidas como las ‘croquetas arancini’, unas bolas de risotto cremoso con Granna Padano y salsa de tomate casera, rebozadas en panko que ofrecerá la Tasca del Tubo; o las ‘croquetas de risotto con setas shiitake’, acompañadas de una copa de vino particular, de las Torres de Gavrus.

Los arroces estarán maridados con vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero. / BSV

Menús cerrados a elegir entre entrante o postre

Los establecimientos participantes ofrecen sus arroces dentro de un menú cerrado, ya sea acompañado de algún entrante o postre y, por supuesto, de una botella de vino joven Particular.

El listado completo de restaurantescon la descripción de sus propuestas puede consultarse en la web de Bodegas San Valero.

Los vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero

Los vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero son el maridaje perfecto del Viñarroz. Bodegas San Valero ofrece tres vinos diferentes: Particular Garnacha, un tinto con cuerpo y limpio; Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría, un vino blanco suave, frutal y aromático; y Particular Garnacha Rosé, un vino fresco rosado, cargado de notas a frutos rojos. Ideales para acompañar las distintas clases de arroz que ofrecen los establecimientos.