Alberto Izquierdo: "El ‘qué hay de lo mío’ se acabó en el nuevo PAR"

Alberto Izquierdo (Gúdar, 1983) es portavoz del PAR en las Cortes y secretario general del partido, que sigue inmerso en la batalla judicial que abrieron Elena Allué y Xavier de Pedro en 2021. Con un diputado, ha colocado a una decena de altos cargos en el Ejecutivo del PP y Vox.

¿Se considera diputado de la oposición o socio del Gobierno?

Me considero un diputado libre.

Pero el PAR está en el Gobierno.

Porque hay personas del PAR con experiencia contrastada y porque el PP quiso contar con ellos. Hay colaboración, pero soy un diputado libre, con voz propia, aragonesista, que no le debe nada a nadie.

¿Se plantea dar un paso más para entrar en el Gobierno?

En las consejerías en las que estamos, las directoras generales están cómodas, tratando de moderar las políticas y poniendo el sello aragonesista. Dar un paso más no es algo que el PAR tenga que plantearse. No pedimos entrar en el Gobierno ni tener direcciones generales, pero en la negociación de ayuntamientos, comarcas y la Diputación surgieron sinergias. Dar un paso más o un paso menos será algo que el PP, que tiene la mayoría, tendrá que ver. No le debemos nada al PP, ni ellos a nosotros. Si el PP nos pide algo más, lo haremos con luz y taquígrafos. Para nosotros lo fundamental es el pacto de investidura.

¿Cómo valora su cumplimiento?

Estamos satisfechos. Pero el debe son las ayudas directas a los agricultores, que el PP firmó con nosotros y con Vox. Es un debe que hay que cumplir. Otras cosas, de impuestos, por ejemplo, ya se han hecho.

El Ejecutivo defiende el aumento de presupuesto en Agricultura, aunque no sean ayudas directas.

Para nosotros no es tan importante subir el presupuesto, sino que se ejecute. Nuestro compromiso eran las ayudas directas. Dentro de los créditos blandos hay una parte de ayudas directas, de unos 15.000 euros, pero para conseguirlas el agricultor debe solicitar un crédito. Y eso no es lo que hablamos. Si nosotros gestionásemos la Consejería de Agricultura, haríamos las cosas de otra manera. Con ayudas directas. Para un agricultor con una explotación pequeña, quizá esos 15.000 euros son suficiente. Luego veremos cómo rentas agrarias potentes utilizarán estos créditos blandos para tener el dinero en una cuenta con un interés mayor. Y vemos que hay partidos que agitan a los agricultores contra la Agenda 2030 y Europa...

Está hablando de Vox.

Claro. Nosotros defendemos la Agenda 2030, y lo primero que hay que hacer es leérsela. Se critica la llegada de alimentos de países como Marruecos y la Agenda 2030 prevé una comisión para impedir la entrada de alimentos de países que no cumplan con los objetivos de salubridad y calidad alimentaria. Lo que hay que hacer es que la Agenda 2030 se cumpla. Y si ponemos en cuestión la Unión Europea, estamos poniendo en cuestión las ayudas que recibimos. Y ese no es el problema. El consejero se comprometió a eliminar la burocracia. ¡Póngase usted a trabajar! Eso está en manos del Gobierno de Aragón. Si se elimina la Agenda 2030 y que cada uno haga lo que quiera, si vamos a competir tirando más pesticidas, buscando la macrocompetitividad, que nadie dude de que un país como España, con baja pluviometría, perderá la batalla. Tenemos que competir por calidad. Y la Agenda 2030 es una de las herramientas.

No le convence la reacción del Gobierno a las protestas.

Creo que las manifestaciones de los agricultores no hay que alentarlas ni aplacarlas, hay que entenderlas y ayudarles. Hay que ver qué pasa con los jóvenes agricultores que llevan dos años sin cobrar la incorporación.

¿Cómo valora la reacción del Gobierno PP-Vox frente al trasvase?

El Gobierno no es monocolor. Creo que el presidente Azcón fue valiente y en el PAR fuimos los primeros en salir. Qué curioso que los intereses del independentismo catalán y del socialismo coinciden con los del señor Abascal para repartir el agua en toda España, pero el agua de Aragón. En el PAR insistimos: Aragón tiene unos derechos en su Estatuto que se deben cumplir, garantizar el Pacto del Agua y las obras de regulación, y los 6.550 hectómetros cúbicos. El señor Feijóo no ha salido a contradecir a Azcón y a anunciar un trasvase del Ebro, pero Abascal sigue prometiendo agua en Murcia. Los aragoneses que votaron esa opción política pueden evaluar si defiende los intereses de Aragón.

Hace una semana tenía que haberse repetido por enésima vez el congreso del PAR anulado, que sigue judicializado, y volvió a suspenderse. ¿Qué salida tienen?

El pasado mes de julio convocamos el congreso a demanda de Xavier De Pedro para ejecutar la sentencia. Tres días antes, él pidió la suspensión cautelar porque aludía defectos de forma. Cuatro meses después, el juez no le dio la razón. Entonces, nosotros teníamos la obligación de seguir con esa ejecución. Por lo tanto, convocamos la asamblea con la premisa de un militante, un voto. De Pedro utilizó una artimaña legal y renunció a la ejecución de la sentencia y entonces, el juzgado nos dijo que ahí terminaba el recorrido y no pudimos celebrar el congreso. Lo único que hace De Pedro es bloquear al PAR, no sabemos con qué intereses. Está intentando mantener a este partido en los juzgados por los siglos de los siglos. Y le está coartando a un partido su libertad, de elección y de funcionamiento. Su conocimiento de la ley le permite ser un trilero y bloquearnos, mientras los demás estamos trabajando. Él se esconde tras un despacho, que le ha regalado el presidente del Gobierno, para ejercer una tarea que exige objetividad. Y me pregunto si un militante que está llevando al juzgado a su partido puede ser objetivo. Creo que no. El único responsable de lo que pueda pasarle al PAR será él.

¿No hay fecha para el congreso?

Que lo diga él. Nosotros seguimos trabajando. Este secretario general va a estar con la militancia, no voy a trabajar nunca en negociaciones oscuras por interés personal, que es lo que está haciendo este señor.

¿Qué motivos podía tener Jorge Azcón para nombrarlo presidente del Consejo Consultivo de Aragón?

Él sabrá. Se supone que el presidente del Consejo Consultivo debe cumplir unos parámetros de calidad, ser una persona objetiva y sin implicación política. Voté a favor cuando fue propuesto, apartando las cuestiones personales y entendiendo que habría motivos para su nombramiento. Pensé que, cuando se nombra a alguien para un cargo así, incluso se puede plantear eliminar sus afiliaciones políticas. Pero no ha sido así y este señor sigue con sus artimañas legales y su trabajo de trilero jugando a ser quien decida el futuro del PAR, a pesar de que no lo votaría nadie, porque solo ha conseguido puestos por designación dedocrática de José Ángel Biel. Hoy está totalmente en duda su idoneidad para presidir el Consejo Consultivo de Aragón.

¿Siguen los contactos para reunificar el centro aragonés?

El aragonesismo no es patrimonio de nadie. Esto no va de colores, ni de siglas. Me da exactamente igual de dónde venga cada uno; pero no voy a dejar que nadie condicione a nadie en este proyecto. Esto no va de personas, sino de proyecto. Vamos a desterrar el «qué hay de lo mío» del aragonesismo que algunos y algunas impusieron. Es el momento de que la militancia del PAR se ponga en pie para volver a tener los diputados de hace diez o quince años.

¿Qué ve en el territorio?

Gratitud. Este es un partido nuevo, que se sigue llamando Partido Aragonés, pero no tiene nada que ver con lo que algunos añoran, con ese partido donde lo importante era ser amigo del que manda para tener un cargo. Eso se acabó. Yo he venido de abajo y seguiré contando con todo el mundo.

Le gustaría liderar la reunificación.

Es que la voy a liderar; la vamos a liderar este equipo, porque fuera del PAR no hay nada. ¿Qué voces aragonesistas se oyen salvo la nuestra? Yo estoy de paso, pero ¿qué alternativas hay? Este nuevo PAR tiene 360 concejales, 90 alcaldes y mil militantes. ¿Cuántos militantes y alcaldes tienen Aragoneses y Tú Aragón? ¿Quién les representa, una diputada del PP? El PAR se llamará PAR o como se llame, pero la esencia la tiene la gente del territorio. Aragonesismo solo hay uno.

¿Baraja un cambio de nombre para salvar la situación judicial?

No está nada sobre la mesa. Pero ni a mí ni a los mil militantes de este partido nos va a impedir un señor que desarrollemos nuestra tarea política. Nosotros representamos a mucha gente y con nuestra cara y las siglas del PAR sacamos un diputado cuando era más difícil que nunca. Él solo representa a lo más rancio y miserable de la política aragonesa: todo a cambio de un sillón. El señor De Pedro pretende que gente que hoy es alcalde, concejal o diputado por el PP participe en un congreso del PAR. ¿Eso es limpieza democrática o intentar poner el PAR al servicio de alguien? ¿De quién? Que lo explique.