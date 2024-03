Los docentes de Teruel denuncian impagos salariales

La Junta de Personal no universitario de Teruel ha convocado para este martes, 5 de marzo, una concentración delante del Servicio Provincial de Educación, a partir de las 17.30 horas. El motivo es mostrar su «indignación», aseguran, al constatar por sexto mes consecutivo «el impago de la compensación económica por itinerancias». Pero hay más, ya que tampoco se les ha incluido en la nómina lo que deberían haber cobrado por ser parte de un tribunal en las oposiciones celebradas a mediados del año pasado; así como el complemento de paso de A1 del profesorado de Profesores Técnicos de FP (PTFP) con efecto retroactivo desde enero de 2021.

Señalan además que se «han reclamado en numerosas ocasiones y siempre se contesta con evasivas y excusas».

No es la primera vez que los docentes protestan por los retrasos en las actualizaciones de sus salarios. A principios de este año fueron una treintena de docentes los que enviaron sendas cartas al director general de Personal, Formación e Innovación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, y a la directora del Servicio Provincial de Zaragoza, María Jesús Gimeno, para pedir que se actualizaran sus salarios ya que habían sido nombrados funcionarios en diciembre, con efectos de 1 de septiembre, y todavía no se había hecho efectivo. En su caso no se percibían complementos salariarles de trienios ni de Formación Permanente (sexenios) y en alguno de los casos el retraso alcanzaba más de un año.

Los sindicatos también llevan tiempo criticando los retrasos (la última tuvo lugar hace una semana, convocada por STEA), pero en el último año han sido todos los que han mostrado su malestar. De hecho, CCOO presentó un informe en el que los docentes aragoneses eran los peores pagados de España. En diciembre estaba organizada una protesta conjunta, que se paralizó tras aprobar Educación mejorar las condiciones laborales de los docentes.