Las nevadas ilusionan al esquí con un "gran final" de temporada en Aragón

Nunca es tarde si la dicha es buena. Ese es el pensamiento actual de las estaciones de esquí aragonesas, que miran ahora con cierto optimismo el final de una temporada que, sin llegar a ser ni mucho menos la soñada (ni siquiera la esperada), puede terminar dejando unas últimas semanas potentes en cuanto a visitantes, con el broche final de la Semana Santa como los días señalados que puedan servir para, al menos, poder salvar la campaña. Esta sensación de los empresarios de la comunidad viene en buena medida dada tras las copiosas nevadas que, aunque se han hecho de rogar demasiado, han teñido de blanco el Pirineo y han dejado espesores que no se habían visto durante todo el invierno.

«Estas nevadas podemos decir que garantizan que todo aquel que quiera venir a esquiar lo va a poder hacer en las mejores condiciones hasta que se cierren las pistas», aseguran desde Aramón. «Prevemos un gran mes marzo, la gente que se ha quedado con ganas de esquí va a poder desquitarse», dicen tras un puente en el que ha habido un alto flujo de esquiadores pero en el que en pocos alojamientos se ha rozado el lleno.

El mal tiempo que ha frenado a muchos visitantes es precisamente el que puede conseguir que las estaciones se llenen en las próximas fechas. «Además de las nevadas naturales, las temperaturas han bajado mucho y eso también nos ha permitido encender los cañones. En ese sentido han sido unos días redondos», asegura el holding aragonés.

¿Días extra?

Y es que explican que desde el viernes que comenzó a nevar en las estaciones del Pirineo no ha parado. En Cerler se han acumulado 40 cm de nieve y en la estación de Formigal-Panticosa casi 2 metros en las últimas horas. Además, parece que esta próxima semana va a continuar el frío y las nevadas intermitentes. Este martes, sin ir más lejos, en Formigal se registró el máximo de la temporada con 104 kilómetros esquiables. Este panorama puede provocar un hipotético escenario en el que las estaciones se mantengan abiertas unos días más. Aunque desde Aramón (la campaña termina el 31 de marzo) se muestran prudentes: «Es pronto para pensar en eso. Ahora mismo el cierre está fijado y si hay novedades las comunicaremos. Cualquier escenario es planteable para nosotros»

La nieve ha caído con fuerza en Formigal / Aramón

Algo más atrevido con respecto a las opciones de que las pistas sigan abiertas en abril se muestra Álvaro Luna, el director de Candanchú. «Es una posibilidad que está sobre la mesa. No es algo que esté ni mucho menos descartado», reconoce abiertamente Luna, que, de ser así, explica que se intentará anunciar lo antes posible para que el mercado «tenga capacidad de respuesta».

Optimismo

El aragonés reconoce su alivio ante las últimas precipitaciones. «Han llegado tarde, pero creemos que a tiempo. Han asegurado que haya nieve ya hasta el final de la temporada en cotas altas y en cotas bajas dependerá de las temperaturas, pero nos deja muy buenas perspectivas y, sobre todo, nos da la tranquilidad de poder organizarnos y gestionarnos de la mejor manera para lo que viene», explica Luna. En el horizonte, el director de Candanchú también ve en la Semana Santa unos días que pueden ser «espectaculares». «Confiamos en tener una Semana Santa muy potente. Todo el que haya tenido ganas de esquí y no ha subido todavía puede tener un aliciente adicional para no esperar hasta el año que viene».

Por su parte, los empresarios del Pirineo aragonés, en una campaña en la que las previsiones económicas que estimaban a final de 2023 no se van a cumplir, confían en que la recta final sea el mejor tamo de la temporada. «Ha vuelto el frío y el ambiente de nieve», subraya José María Ciria, presidente de la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque. «Estoy seguro de que vamos a tener muy buenos números en el mes de marzo», augura.