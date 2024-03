Vicente Royo: "El mayor presupuesto de la historia de El Burgo de Ebro es resultado de una gestión impoluta"

PREGUNTA: El pasado 2023 fue reelegido alcalde de El Burgo de Ebro en la que es ya su segunda legislatura al frente del ayuntamiento. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

RESPUESTA: Contento con la renovación y la confianza que los vecinos han depositado en nuestro grupo y en mi como alcalde, por supuesto. Una mayoría absoluta más es muy importante para afianzar nuestro proyecto.

P: ¿Qué objetivos prioritarios se han marcado desde el consistorio para los próximos cuatro años?

R: Entre nuestros objetivos primordiales para esta legislatura, además de la construcción del centro público integrado (CPI) para impartir Secundaria en el municipio, están la creación de vivienda de protección oficial, que es una necesidad muy importante que tenemos, y la ampliación de la superficie industrial disponible, para la cual ya hemos iniciado los trámites de modificación del PGOU. Es un proceso largo que conlleva un tiempo, pero ya hemos comenzado y seguramente en un año estará el plan modificado.

P: El Ayuntamiento de El Burgo ha aprobado el mayor presupuesto de su historia para este 2024, ¿a qué se va a dedicar?

R: El presupuesto del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro para este 2024 asciende a 5.784.000 millones de euros, de los cuales 2.491.000 millones de euros están dedicados a inversión. Desde el ayuntamiento, hemos hecho un gran esfuerzo y un trabajo importante para tener esta cantidad de dinero. Se trata del mayor presupuesto de la historia del municipio, y es resultado de la gestión económica impoluta que se viene haciendo desde hace ya años.

Además del apartado de inversiones, el presupuesto contempla una partida de 1.080.000 euros para personal, que va a permitir aumentar efectivos tanto en la brigada como en las oficinas municipales. Y también continuamos con nuestra política de no subir impuestos y si es posible bajarlos, como ha sucedido en la última revisión catastral con la bajada de prácticamente todos los IBI de la población.

P: ¿En qué situación se encuentra el municipio en cuanto a su desarrollo industrial?

R: Ahora mismo, los tres polígonos más importantes que tenemos: La Noria, El Espartal I y El Espartal II, están prácticamente llenos. Con la demanda actual de empresas que nos llaman y nos preguntan, hemos decidido llevar a cabo la modificación del PGOU para poder tener mayor disponibilidad de suelo. Actualmente, cerca de 3.500 trabajadores entran y salen a diario de nuestros polígonos, donde operan empresas tan importantes como Saica, Tronchetti (ICT), United Petfood Spain, Grávalos, etc.

P: Uno de los hitos en el desarrollo industrial de El Burgo fue la apertura hace ahora un año de uno de los tres centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón. ¿Qué balance hacen de este primer año de operaciones?

R: Con Amazon, tenemos una relación excepcional como con cualquier empresa del polígono. Amazon es una más y hay una relación estupenda de colaboración, son muy cercanos y muy dados a invertir en la comunidad. Están colaborando con el municipio en todo tipo de iniciativas y proyectos, como el cambio en las salas de informática del colegio y del espacio de educación de adultos. También en actividades medioambientales, como la Semana del Medio Ambiente, con la plantación de árboles. Uno de los temas a tratar próximamente es un proyecto para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento de agua en todo el municipio, que es un aspecto que les preocupa.

P: Acaban de inaugurar la reforma de la biblioteca y el centro juvenil El Faro. ¿Están sus necesidades cubiertas en materia de equipamientos y servicios?

R: Nunca se acaba. En breve vamos a tener necesidad urgente de un consultorio médico, porque en los bajos del ayuntamiento estamos muy justos. Hay que pensarlo y es una de esas cosas que si se pudiera hacer en esta legislatura sería idóneo, ya que también necesitamos más espacio en las oficinas municipales.

Ahora estamos construyendo la primera fase de despachos para asociaciones en el antiguo colegio, con lo cual tendremos un espacio exclusivamente para ellas; y tenemos previsto sacar a licitación el proyecto para la construcción de una piscina cubierta y la reforma de vestuarios de las piscinas de verano y del campo de fútbol, además de todo el tema de la restauración.

Otro de los servicios que demandamos y con los que la Diputación de Zaragoza ya se ha comprometido públicamente es la reapertura del Parque de Bomberos de El Burgo.

P: La mejora de la asistencia sanitaria es otra de sus demandas...

R: Nuestro objetivo es lograr un segundo médico para las 2.000 cartillas sanitarias que tenemos. Ahora mismo se ha jubilado el médico titular y tenemos uno nuevo, además de un apoyo por la tarde. Pero, evidentemente, con ese volumen de pacientes, un médico no es suficiente. También vamos a seguir peleando para que haya un pediatra en El Burgo. Es un pueblo que está en continuo crecimiento y cada vez hay más niños que demandan esta atención.

P: ¿Cómo avanzan los trabajos para el desdoblamiento de la A-68 hasta Fuentes de Ebro?

R: Creemos que para primer semestre del año que viene estarán terminados, pero esto no es una ciencia exacta. Parece que las obras avanzan, no han parado de trabajar, pero es una obra muy importante, de gran dificultad técnica, y hay que tener un poco más de paciencia.

P: Se cumplen seis meses del inicio de las obras de soterramiento de la rotonda del Cuarto Cinturón a la entrada a Zaragoza. ¿Qué impacto están teniendo en la localidad?

R: De momento las afecciones son mínimas, están habilitados dos carriles de entrada a Zaragoza sin rotonda y el tráfico es incluso más fluido. Es verdad que en alguna fase las habrá porque el sitio es el que es, pero ya hay mucho avanzado y se están cumpliendo los plazos.

Para El Burgo y para todo el tercer eje de la Comarca Central en la carretera de Castellón, esta obra es una puerta abierta al progreso. Hasta ahora hemos estado de alguna manera marginados, y esto va a ser muy importante para el desarrollo tanto demográfico como industrial de todo el corredor.

P: El Burgo de Ebro ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas. ¿Cómo se imagina el municipio dentro de diez años?

R: A nosotros nos gusta crecer de forma sostenida porque es muy importante, que conforme crezcas, des servicios. Si nos comparas con otras localidades del entorno de Zaragoza no estamos teniendo un crecimiento tan exponencial pero sí estamos ganando habitantes año tras años, y todos ellos se benefician de las virtudes de El Burgo. Otro aspecto clave es ir haciendo vivienda, no solo para atraer a la gente de fuera sino para que nuestra gente no se tenga que marchar. Esa es nuestra manera de pensar y por ahí van las líneas de esta legislatura.

