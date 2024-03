Nueve militares fueron hospitalizados tras sufrir hipotermia durante unas maniobras en el Pirineo

Nueve militares del batallón de cazadores de montaña Montejurra tuvieron que ser evacuados del Pirineo el pasado día 7 de marzo con síntomas de congelación e hipotermia durante unas maniobras que se estaban desarrollando en la zona del refugio militar de Rioseta, próximo a Candanchú, que comenzaron el día 5 y deberían haber finalizado el 11.

Los hechos han trascendido este lunes, después de que la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) haya reclamado públicamente al Ministerio de Defensa información sobre el estado de salud de los militares afectados que, según ha confirmado a la agencia EFE fuentes de Defensa, ya han sido dados de alta, y de toda la información sobre lo que rodeó al suceso.

"Tuvimos información de lo ocurrido por nuestros socios y fue entonces cuando preguntamos por escrito al ministerio qué había sucedido para analizar los protocolos y revisar si se tienen que cambiar o, en su caso, paralizarlos antes de dirimir si se ha actuado bien", explica a este diario Marco Antonio Gómez, presidente de ATME.

Según traslada, el batallón se encontraba en la zona del refugio de Rioseta cuando, ante una meteorología extremadamente adversa, el capitán de la compañía solicitó al jefe del batallón Montejurra I/66 el cambio de la zona de vivac y la suspensión de la instrucción nocturna. "La actuación del capitán, por la información que nos ha llegado, parece que fue la adecuada porque veló por la seguridad de su personal", añade.

Los afectados podrían ser soldados de nuevo ingreso, ya que se encontraban en prácticas de vida y movimiento invernal, una fase de adiestramiento destinado a "adquirir destreza en un medio hostil", apunta Gómez, aunque recalca que se trata de una deducción ante la falta de información por parte de Defensa.

Ante los síntomas de hipotermia, los nueve militares fueron evacuados al Hospital de Huesca y, posteriormente, dos de ellos al Hospital General de la Defensa de Zaragoza.

Gómez recalca que su profesión es "de riesgo" y que, si bien "el riesgo cero no existe", aunque se prepara a sus miembros para las situaciones más extremas y peligrosas, "no es óbice para minimizar todos los riesgos posibles" y que, en ningún caso, la instrucción no debe poner en riesgo la vida de los militares. En este marco, recuerda el accidente ocurrido en Cerro Muriano (Córdoba) el pasado diciembre, en el que dos militares murieron ahogados durante unos ejercicios.