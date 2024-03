Naiara, ganadora de OT, anuncia en eWoman la fecha en la que saldrá su primer single

Naiara ha llegado al CaixaForum de Zaragoza con un par de maletas para recoger el premio eWoman Joven Talento. En cuanto ha finalizado, se ha tenido que marchar a la estación a coger un AVE, pero no se podía perder este evento organizado por El Periódico de Aragón junto a Prensa Ibérica. Para ella, según ha expresado a este diario, recibir este galardón supone todo un orgullo: “Es una recompensa a años de esfuerzo y de mucho trabajo, a todo ese tiempo que he sido una mujer independiente y trabajadora. Yo me he trabajado todo en la vida, y esto es un premio a ese sacrificio”.

Un reconocimiento que supone un paso más en su carrera musical, de la que muy pronto se va a poder conocer algo más: "Mi single sale el 12 de abril, así que no queda casi nada", ha declarado. Según ha explicado la cantante, no ha parado de trabajar desde que salió de la academia de Operación Triunfo, siempre con la intención de conectar con su público: "A pesar de que ahora estoy en el punto de mira, soy una persona igual que cualquier otra. Tengo mis sentimientos y mis movidas internas, y quiero que la gente se identifique conmigo en cada faceta y en cada canción que saque, sea alegre o sea triste".

El Periódico de Aragón otorga a Naiara Moreno el premio eWoman Joven Talento. / Miguel Ángel Gracia

Los premios eWoman, organizados por este diario desde hace ocho años, tienen el objetivo de fortalecer la presencia de la mujer en el mundo empresarial y en los altos puestos de dirección. “Me gusta que se valore el papel de ellas. Una mujer lo es todo”, ha expresado la artista poco antes de recibir el galardón. “Que hoy por hoy yo pueda estar mostrando quien soy es, mucho, gracias a las mujeres que desde hace años luchan por nuestros derechos", ha relatado la ganadora de Operación Triunfo. Y ha añadido: "Siento que mi recompensa y lo que me pasa en la vida es, en gran parte, gracias a esas mujeres”.

Naiara cuenta con el apoyo de una mujer que ha sido fundamental a lo largo de toda su vida: su madre. “Ella ha sido siempre mi referente, la persona con la que me he criado. Ha hecho de madre y de padre a la vez”, ha contado la cantante. Es quien la ha visto crecer y lograr sus sueños. La artista ha expresado su experiencia: “Al final, en mi casa he visto que no hace falta nada, que no necesitamos nada más que a nosotras mismas porque nosotras podemos con todo. Eso es lo que yo he vivido siempre”.