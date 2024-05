¿Por qué los nuevos contenedores marrones de Zaragoza se tienen que abrir con tarjeta o móvil?

En Zaragoza desde abril se están instalando en distintos distritos de la ciudad y así seguirá hasta junio el nuevo contenedor marrón. La ciudadanía tendrá a su disposición 2.000 contenedores en los que depositar de forma separada restos de comida, plantas, posos de café e infusiones o tapones de corcho, que se transformarán en energía limpia y en compost para abonar el Bosque de los Zaragozanos o los parterres, dándoles una nueva vida y reduciendo los residuos que van al vertedero.

Seguramente ya te haya llegado una carta del Ayuntamiento de Zaragoza en la que explica el funcionamiento de este nuevo contenedor y, sobre todo, con una tarjeta, ya que es la única forma (junto con una aplicación móvil llamada 'bitPAYT', que también se puede emplear) de abrir el contenedor.

¿Pero por qué es necesario emplear una tarjeta o el móvil? ¿Por qué el resto de contenedores habituales no se abren así? El motivo es muy sencillo y es que es muy importante que no se mezcle con otro tipo de residuos porque si no se hace así no se pueden reciclar debidamente y darles el uso que se ha planteado.

Natalia Chueca, en la presentación del contenedor, incidió en la importancia de separar bien la basura para que luego pueda ser tratada correctamente y aprovechada. Para ello hay una campaña en soportes exteriores, radio, televisión o redes sociales. Además se van a llevar a cabo charlas en todas las juntas de distrito y actividades de animación, entre otras iniciativas. Se va a trabajar también en el marco del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y en colaboración con asociaciones sectoriales.