Más de 40 colegios en Aragón siguen a la espera de tener cocina propia

El malestar por los retrasos en la puesta en marcha de varios comedores propios en los colegios de Aragón, un tema que viene generando polémica desde hace años, ha pasado a una nueva fase: la plataforma Comedores Escolares Públicos de Calidad inicia hoy un calendario de movilizaciones ante «el silencio por parte de la administración».

Más de 40 centros educativos en Aragón siguen, en estos momentos, sin un plan de actuación que les marque las pautas a seguir para poder llevar a cabo la creación de una cocina propia. Un hecho que con el nuevo Gobierno de Aragón «pensábamos que cambiaría porque el PP lo llevaba en su programa electoral», aseguró ayer a este diario el portavoz de la plataforma Genaro Delgado.

Sin embargo, 234 días después del inicio del nuevo Ejecutivo aragonés, el horizonte marcado en el pacto del María Moliner o Pacto por unos comedores nobles –que sí ha avanzado en el plano político, con el Gobierno de Aragón (DGA) y el Ayuntamiento de Zaragoza apoyando unánimemente PNL y mociones basadas en el acuerdo– se desdibuja junto a la paciencia de los propios centros. «Hemos conseguido incluso modificaciones en los presupuestos de la DGA para este fin, de nuevo con el apoyo casi unánime de la cámara, pero mientras se van avanzando en esos ámbitos, no hemos visto partidas específicas para la construcción de cocinas o la ampliación de la gestión directa. No hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar», reclamó Delgado. «Mucha palabra y poca acción» es, según el portavoz, la dinámica seguida no solo por parte de la actual DGA, sino que es un problema que «viene de lejos» y que se ha visto agravado con la caída de las licitaciones de los comedores.

Escuelas infantiles La sección de Educación del sindicato CSIF Aragón ha convocado para hoy, a las 11.00 horas, una concentración ante el Departamento de Educación (rente al Palacio de Congresos de la Expo) para «denunciar la falta de información» sobre la transformación de las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón. El sindicato critica «el retraso en las obras y la falta de información sobre los horarios, calendario y condiciones laborales de la plantilla», según indicaron en un comunicado. En estos momentos hay 11 centros afectados de 0-3 años ( donde se imparte el primer ciclo de Educación Infantil) con cerca de 200 trabajadores. La transformación de las mismas recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno en febrero de 2023.

Una oportunidad, según Delgado, que deja abierta la veda para «intentar cambiar las cosas que se hicieron mal en el pasado, así como sustituir el sistema actual de pliegos por un acuerdo marco», señaló.

La protesta de hoy, a las 10.00 horas ante el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, la protagonizarán, junto a la plataforma, las familias del colegio Puerta Sancho de La Almozara, que reclaman una reunión para abordar la creación de su cocina propia.

Por su parte, fuentes del Departamento de Educación aseguraron ayer que la «prioridad» de la consejería tiene dos focos principales: «priorizar el servicio complementario de comedor en aquellos centros que no cuentan con línea fría, así como avanzar en la transformación de aquellos centros en los que sí cuentan con este tipo de servicio por línea caliente», dijeron.

«Se van a valorar y a estudiar las posibilidades de crear cocinas in situ en los colegios que lo demandan. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible teniendo en cuenta que en la legislatura pasada apenas se hizo nada», apuntaron.

Suscríbete para seguir leyendo