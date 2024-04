Aragón denuncia "la precipitación y la falta de concreción" en la propuesta de voto del Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo

"Prisas y poca concreción", así ha definido la directora general de Salud Pública en Aragón, Nuria Gayán, el debate este miércoles con la Comisión de Salud Pública sobre las alegaciones y enmiendas presentadas por las Comunidades Autónomas (CCAA) al Plan Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 del Ministerio de Sanidad. Gayán ha denunciado esta mañana la precipitación, la falta de concreción y los cambios de última hora en la propuesta y ha lamentado el rechazo de la comisión ante la propuesta de Aragón sobre las estrategias de autoregulación de los posibles espacios de humo.

Sobre las zonas donde se prohibe el consumo de tabaco en las ciudades, la Comisión de Salud Pública ha asegurado que se informará de los posibles espacios en el proceso de información púlica de las normas en cuanto a la prohibición del consumo. Sin embargo, "no han definido cuáles van a ser", ha reclamado la directora general de Salud Pública en Aragón.

Lo que sí se ha avanzado en la reunión es que se llevará a cabo una normativa ampliando los espacios de humo por norma a todas las comunidades, es decir con caracter obligatorio. Por el momento, tampoco se ha avanzado un calendario de ejecución de la propuesta ni la dotación económica que recibirá cada CCAA . "Calculamos 46 mil euros para Aragón", señala Gayán.

Durante la reunión, el Ministerio ha valorado las alegaciones y enmiendas que fueron presentadas por cada comunidad hace una semana, siendo 180 las propuestas aceptadas de las 200 con las que contaba el documento. "No dicen que las más importantes son las que no aceptan", denuncia Gayán, quien ha añadido que "esas maneras de trabajar no respetan a la importancia que tiene una comisión de Salud Pública".

Ha puesto de ejemplo el proceso de votación sobre la vacuna del covid, "siendo la situación que era, no hubo tantas prisas para formalizar el proceso y, entonces, sí hubo consenso entre las comunidades", ha incidido. Gayan insiste en la importancia de este plan y la lucha contra el tabaquismo y subraya la necesidad de un consenso y un trabajo serio en su ejecución.