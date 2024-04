La oposición denuncia el rodillo PP-Vox con una abstención en bloque a todas sus iniciativas

PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe, IU y Podemos, los cinco grupos que conforman la oposición parlamentaria al Gobierno PP-Vox (con el apoyo del PAR) han tomado este jueves la decisión de no entrar a debatir y abstenerse en las votaciones de todas las iniciativas presentadas por los partidos que sustentan al ejecutivo.

Ha sido en una sesión que ha comenzado con la comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha hecho uso del reglamento de las Cortes para comparecer a petición propia para analizar las recientes declaraciones de su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox) acerca de la inmigración.

La oposición había reclamado la comparecencia de Azcón por el mismo asunto, pero la petición de los grupos no se aceptó y se optó por la comparecencia a petición propia que, según han denunciado los portavoces, limita el tiempo de sus propias intervenciones.

Por eso, después de sustanciarse las comparecencias de Azcón y de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, para hablar de escolarización, y de votarse la toma en consideración de la ley de protección civil, los portavoces sectoriales de PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe, IU y Podemos han rechazado intervenir en el debate de las cinco proposiciones no de ley presentadas de forma conjunta por PP y Vox.

Versaban sobre el eje Cantábrico-Mediterráneo; la candidatura de Zaragoza para albergar la Agencia de Salud Pública; la defensa del municipalismo; el apoyo al colectivo de funcionarios de prisiones y trabajadores de centros penitenciarios, y el rechazo al cupo catalán en la financiación autonómica.

Desde su escaño, los diputados socialistas han utilizado en todos los casos las mismas frases para denunciar el uso "obsceno" que a su juicio hacen PP y Vox del Parlamento, intentando "silenciar" a la oposición con su "rodillo" y lanzando "continuos exabruptos" sobre un tema muy serio, la inmigración.

El PSOE, han advertido, no va a participar en la "estrategia" que pretende convertir a las Cortes en "portavoz de sus arengas".

También desde CHA han lamentado que no se permita a la oposición realizar su trabajo, así como desde Aragón Teruel Existe, cuyos diputados han considerado que el de este jueves no ha sido un pleno "normal" porque los partidos que apoyan al gobierno no han respetado la "práctica parlamentaria habitual" que permite a la oposición controlar e impulsar al ejecutivo.

Los grupos tampoco han intervenido, aunque en este caso han votado afirmativamente, en la iniciativa que ha defendido el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, sobre enfermería escolar.

Sí que lo han hecho en la que llevaba la firma de toda la oposición para reclamar el cese "inmediato" del vicepresidente aragonés por sus declaraciones sobre la inmigración.

Los portavoces de PP y Vox han lamentado el "circo" que a su juicio ha montado la oposición, sobre la que han lamentado que no hayan querido "trabajar" hoy.

Morón, de Vox, ha instado a los grupos de la izquierda a que "vengan llorados de casa" y ha lamentado que necesiten "crear un monstruo al que confrontar "porque ya no tienen ideología".