El Salud aprobará más de 500 plazas en plena crisis por la falta de personal en Aragón

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aprobará mañana, durante la celebración de la mesa sectorial con los sindicatos, un total de 509 plazas para todas las categorías profesionales en el Salud. El visto bueno a esta oferta de empleo público de 2024, que saldrá aprobada con el voto a favor de todos los sindicatos –salvo sorpresa- y después tendrá que pasar por Consejo de Gobierno, va a ser bien recibida porque llega en plena crisis por la falta de profesionales sanitarios en todo Aragón, sobre todo en el medio rural.

Según ha podido saber este diario, casi 300 plazas serían de turno libre , 154 de promoción interna, 25 para personas con discapacidad general , 10 con discapacidad intelectual, 5 para quien padezca una enfermedad mental, 5 para personas trans, 10 para víctimas de violencia de género y tres para víctimas de terrorismo.

El abordaje de estas nuevas plazas en el Salud parece que va a ser el único punto del orden del día de la sectorial que genere el consenso de todas las partes, ya que los otros temas a tratar en la reunión generan visibles discrepancias: el borrador de fidelización de los mir y la jubilación voluntaria de las enfermeras hasta los 70 años. No todos los sindicatos están a favor de ambas cuestiones, aunque todo apunta a que saldrán adelante porque recibirán los votos suficientes para su luz verde.

«No podemos estar de acuerdo con un documento que de base está mal hecho. Engloba tanto a personal estatutario como laboral, que son los residentes, y no podemos aprobar en sectorial nada relativo a este personal laboral», explica Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad en CSIF Aragón.

La propuesta del Salud (también trasladada a los Colegios Oficiales de Médicos de la comunidad) tiene como objetivo fidelizar a los mir, de tal manera que cuando terminen su formación se queden en Aragón para trabajar en los puestos más necesitados. Entre las medidas que se contemplan, se encuentra aumentar la duración de los contratos al máximo permitido por la ley, que son tres años, e incentivos para quienes ocupen las plazas de difícil cobertura.

Plan de recursos humanos

Respecto a la extensión de la vida activa del personal de Enfermería hasta los 70 años (algo que ya pueden hacer los médicos), sindicatos como Cemsatse (que incluye a Cesm Aragón y Satse) lo ven con buenos ojos, mientras que otros como CCOO, UGT y CSIF tienen dudas al respecto. De ahí que la posible aprobación de la medida cuente mañana con su voto en contra.

La Atención Continuada, para otra reunión El Salud quería llevar también a la sectorial de mañana la nueva reorganización de la Atención Continuada, pero finalmente el borrador se pospone a otro encuentro. «Desde noviembre llevan con un borrador que ha recibido muchísimas alegaciones y donde hay muchas por mejorar. Querían que entrara en esta sectorial, pero nos opusimos rotundamente porque no se puede abordar un documento así», aseguró Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad en el sindicato de CSIF Aragón. Sin duda, la reorganización de la Atención Continuada es otro hueso de la negociación sindical que en las últimas semanas ha generado polémica. La propuesta del Salud afecta, sobre todo, a Huesca y a Zaragoza capital. En el caso de la capital oscense se propone que el único Punto de Atención Continuada (PAC) se instale en el hospital Sagrado Corazón de Jesús. En Zaragoza, los cinco PAC –Amparo Poch, Fuentes Norte, Sagasta, Valdespartera y Bombarda– pasarían a ser cuatro y se propone trasladarlos a los centros de especialidades.

La propuesta del Salud responde a un hipotético escenario futuro de escasez de enfermeras y también a una necesaria reorganización del plan estratégico de ordenación de recursos humanos, desactualizado desde 2020. En todo momento, la decisión para prolongar la jubilación sería voluntaria. Una mayor presencia en activo de las enfermeras vendría a paliar una categoría profesional que, en numerosas ocasiones, cuenta con las bolsas vacías.

El argumento del Salud para aplicar esta medida no convence a ciertas organizaciones sindicales, que piden más información y un debate más extenso. «En su momento ya les pedimos datos y no tenemos nada claro. Es necesario saber en qué escenario estamos y creemos que no es un tema que, ahora mismo, corra prisa abordar», indicó Fessenden.