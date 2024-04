Silvia Monfort: «Necesitamos más profesionales formados en industria alimentaria»

Silvia Monfort y Ana González han desarrollado Escape food, una iniciativa para motivar al alumnado a estudiar FP de Industrias Alimentarias, seleccionada por la Caixa entre las 5 mejores de España

¿Cómo tuvieron la idea de crear este Escape Room educativo?

Hace un año, mi compañera Ana y yo vimos la necesidad de hacer una acción, más allá de los talleres y charlas, para que los alumnos conocieran sobre todo el Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios y el Grado Superior en Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria, que se imparten en el CPIFP de Movera. Queríamos algo original que tuviera impacto porque realmente, hay necesidad, el sector agroalimentario es el segundo motor económico de Aragón y da empleo a 20.000 personas cada año; nos llegan ofertas y no hay bastantes alumnos.

¿En qué consiste la actividad?

La premisa es que falta personal cualificado para elaborar alimentos seguros en Aragón, y solo ellos pueden evitar que muramos todos de hambre. Entonces dividimos a los alumnos en los distintos grupos alimentarios (lácteos, vegetales, cárnicos, pescado y huevos) y van superando pruebas, bien sean preguntas, pequeños experimentos o experiencias en realidad virtual que les trasladan a instalaciones del CPIFP Movera, como la Planta Piloto de Elaboración de Alimentos. Este entorno virtual lo ha creado Ana, que es una crack. La idea es no solo que conozcan los ciclos, sino presentar la FP de una manera divertida.

¿Se esperaban que La Caixa las seleccionase?

No lo hicimos con idea de presentarnos a nada, pero nos enteramos de que estaba esta Convocatoria de Orientación Activa 2024 de CaixaBank Dualiza y probamos. De 145 proyectos solo seleccionaban 28, así que estamos muy contentas de que nos eligieran, porque además somos el único proyecto seleccionado de Aragón y estamos entre los cinco primeros de España, aunque no nos dijeron en qué puesto.

Una de las sesiones de 'Escape Food' celebradas hasta el momento. / SERVICIO ESPECIAL

¿Y entre los alumnos, qué tal ha sido la acogida? ¿Han logrado que alguno cambie de idea y escoja estos estudios?

En esto estamos supercontentas. Hicimos una primera prueba piloto en el CPI Val de la Atalaya de María de Huerva, y gustó tanto que nos pidieron repetir. Este año llevamos ya cinco centros y nos quedan dos, hemos llegado a unos 200 alumnos, que serán 300. Hacemos una pequeña encuesta al acabar y hay resultados curiosos, como que el 75% no conocían estos ciclos, el 59% no conocían el CPIFP Movera y, sobre todo, que el 95% recomendaría estudiar FP alimentaria. Aunque la mayoría no sabe todavía qué estudiar, algunos ya se plantean la industria alimentaria como una de sus opciones. No medimos el éxito por cuántos se matriculan, porque hay vocaciones como la enfermería o la informática con las que no podemos competir.

Si no miden el éxito por matrículas, ¿qué pretenden, entonces?

Que el alumnado y sus familias conozcan la FP y abandonen la idea de que no ir a la Universidad es un fracaso. Y también que hay muchas formas de llegar a ella. Por ejemplo, y tenemos casos, si empiezas con un grado medio, y te gusta, puedes hacer el superior, y de ahí la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; no solo tendrás convalidadas muchas asignaturas sino que llegarás con un nivel mucho mayor que alguien que llegue directo de Bachillerato. Y además tendrás tres titulaciones. Tenemos alumnos trabajando en las principales industrias alimentarias, como Aldelis, Grupo Jorge, Buenola, BonÀrea...

Decían que la premisa del ‘Escape Food’ es que falta personal cualificado, ¿eso es una realidad?

Sí, nos llegan ofertas continuamente. Es un sector donde no va a faltar trabajo, solo hay que ver el nuevo complejo de BonÀrea en Épila. En la FP no hay límite de edad, también es una buena opción para gente en paro. Y esto no solo es una llamada al posible alumnado, sino a la industria alimentaria para que pidan formación técnica, a todos los niveles, en sus ofertas de trabajo. Cada vez es más así, también por la legislación, que obliga a ello, pero aún hay industrias que no piden formación. Comemos todos los días, necesitamos más personal cualificado para producir alimentos seguros y controlar su calidad.

Suscríbete para seguir leyendo