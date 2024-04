Azcón: "Cataluña ha perdido el tiempo preocupándose por sus embajadas en vez de en las obras del agua"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acudido este lunes a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, celebrada en torno a la futura ley de amnistía. El líder del Ejecutivo autonómico ha vuelto a rechazar ante la prensa un futuro trasvase del Ebro y ha acusado a Cataluña de "haber perdido el tiempo preocupándose por sus embajadas en lugar de preocuparse por las obras hidráulicas necesarias".

Azcón ha respondido así a la propuesta del líder del PP en Aragón, Alejandro Fernández, que este domingo aseguró que si llegaba al Gobierno catalán iba a haber agua "para todos los catalanes" e iba exigir "trasvases puntuales" del Ebro. "La posición sobre el agua en Aragón es bastante clara y no tiene que ver con el presidente, sino con el Estatuto de Autonomía", ha concretado Azcón, que ha recordado que el Estatuto "habla de evitar transferencias de agua y me ratifico en las declaraciones que tienen que ver con el agua".

"En Aragón no sobra ni una gota de agua", ha señalado el presidente de la comunidad, que ha criticado que Cataluña "no ha hecho durante quince años el trabajo que tiene que hacer". "Cataluña ha perdido el tiempo preocupándose por sus embajadas en lugar de en la reutilización del agua o de las obras hidráulicas necesarias", ha aseverado Azcón, que ha señalado que los catalanes "tienen muchos problemas con un Gobierno que no ha hecho que tenía que hacer y que no ha hecho sus obras relacionadas con el ciclo integral del agua".