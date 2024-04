Solo tres entidades memorialistas acuden a la reunión con el Gobierno de Aragón

El grueso de las asociaciones memorialistas de Aragón han cumplido su palabra y no se han presentado este jueves en la reunión a la que les había convocado el Gobierno autonómico. Ninguno de los colectivos que forman parte de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (Pama) -integrada por alrededor de una veintena de entidades- acudió al encuentro, como ya adelantó su presidenta, Anabel Lapuente, la semana pasada. Sí que lo han hecho tres, la asociación de familiares de víctimas del frente de Levante, la Asociación vecinal de Vivel del Río y la Asociación para la recuperación de la memoria democrática de Belchite Mariano Castillo.

El presidente de esta última, José Vidal, ha relatado que la reunión fue "meramente técnica" y no ha contado con representación política, sino que ha sido con uno de los jefes de servicio de la dirección general de Patrimonio Cultural. Se ha tratado, pues, de un encuentro "similar" a otros que ya tuvieron con el anterior Gobierno aragonés.

Sí que ha observado que desde la Administración mostraron la "voluntad" de seguir trabajando como hasta ahora. "Habrá más reuniones en las que habrá que ir detallando presupuesto y lugares de trabajo", ha añadido.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, en la cita se ha solicitado que continúen las exhumaciones en las zonas en la que ya se actuaba, como La Iglesuela del Cid, Allepuz, Mosqueruela o Belchite, reforzando el trabajo con los datos de ADN para facilitar las identificaciones. Igualmente, desde el Ejecutivo se han comprometido a mantener e incrementar estas labores y han hecho un llamamiento a las asociaciones que no han acudido "a que reflexionen, asistan a próximas reuniones y realicen propuestas".

Sin embargo, Lapuente ha recordado que desde la plataforma ya advirtieron que no irían a la reunión. "Me parece un absurdo que ahora vengan diciendo que nos van a ayudar. Si nos queríais ayudar, ¿por qué habéis derogado la ley?", ha preguntado la presidenta de la Pama, en referencia a la derogación de la ley de memoria democrática llevada a cabo por el Gobierno de PP-Vox.

Precisamente, este jueves también se ha pronunciado sobre este asunto el vicepresidente primero del Ejecutivo aragonés, Alejando Nolasco (Vox). Ha dicho que "el problema real es que se acaba el chiringuito y se acaba la subvención para publicar esas obras y esos libros de adoctrinamiento público a las nuevas generaciones". Sobre estas palabras, Vidal ha destacado que Nolasco "no sabe ni lo que dice" y ha añadido que un chiringuito es "el que está montando él en su departamento". "Es lamentable y penoso", ha aseverado.

"No hemos engañado jamás a nadie, hemos puesto dinero de nuestros bolsillos y no tenemos ningún chiringuito; por no tener, no tenemos ni dónde reunirnos", ha respondido también Lapuente a lo dicho por Nolasco.