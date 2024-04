Nolasco defiende que solo hay cambios "cuando Vox está en los gobiernos" y elimina leyes de memoria "sectarias"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la presencia de un grupo de personas contrarias a la formación en Getxo (Vizcaya), donde este partido ofrecía este sábado un mitin" es un "buen síntoma" de que el partido está haciendo "lo correcto" y se ha preguntado si el PSOE condenará esta "violencia electoral". En al acto, también ha participado el presidente de Vox Teruel y vicepresidente primero de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha defendido que el País Vasco también es España. "Y esta plaza (plaza Aldapa) también es de todos, incluidos los votantes de Vox", ha añadido.

Nolasco ha ensalzado el lema de la campaña: Sabes que es verdad. "Porque la verdad es la realidad de las cosas. Y es una realidad que no olvidamos a las víctimas de ETA; nosotros somos los únicos que combatimos frontalmente a los herederos de ETA", ha expresado. Asimismo, ha añadido que "también es una realidad que hablan claro sobre la inmigración ilegal y sus nefastas consecuencias". "Y no queremos una islamización de España para proteger a sus mujeres, a sus hijas, a sus madres y sus abuelas de esos que chillan", ha añadido.

Nolasco ha trasladado que "las cosas sólo cambian cuando Vox está en los gobiernos". "De lo contrario, no se eliminan las leyes de memoria sectarias y liberticidas, no se bajan radicalmente los impuestos y no se defiende el español como lengua común de todos", ha concluido.

Abascal

Por su parte, , Abascal se ha dirigido a los concentrados con la frase "un saludo a la afición", mientras ha agradecido a los vecinos de Getxo que han acudido al acto electoral. "No es fácil, sabemos que han dado instrucciones de que bajéis las persianas, de que no vengáis, cuando esta chusma pone cartelitos quieren saber quiénes son los vecinos que no bajan las persianas, porque hace poco tiempo al que no bajaba la persiana le pegaban un tiro", ha afirmado.

Abascal ha señalado que los que están concentrados son los que "han apoyado el terrorismo durante décadas". "Me alegro de que les moleste nuestra presencia. Que estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha manifestado el presidente de Vox que ha indicado que no les "van a amedrentar".

El líder de Vox que ha asegurado sentirse "muy bien" frente a esa concentración y ha indicado que conoce perfectamente a "esos totalitarios que son los que han apoyado el terrorismo durante décadas". "Si hay solo un puñado de getxotarras que hoy están entre nosotros o que, aunque no se atrevan a acercarse, están contentos de que estemos aquí, lo damos por bien empleado. Que los que están enfrente estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha remarcado.