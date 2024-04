El PP ve al PSOE "desnortado" y afirma que su mala gestión dañó la Sanidad

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Jesús Fuertes, ha afirmado este sábado, en respuesta a las críticas del PSOE por la situación de la Sanidad, que la mala gestión de los socialistas y su decisión de no tomar medidas fue "la que dañó la sanidad aragonesa" y ahora está "desnortado" y sin propuestas tras nueve meses en la oposición.

Una actitud, ha afirmado, "radicalmente distinta" a la del Gobierno de Jorge Azcón, que, desde el primer día, "ha tomado las riendas de la gestión" y está aprobando medidas para que la sanidad pública sea un servicio de referencia.

"Este Gobierno está tomando medidas claras y afrontando los problemas, la sanidad es piedra angular para este Ejecutivo, no lo fue para el PSOE y las consecuencias han sido claras", ha aseverado en una nota de prensa.

"No tienen ni una sola propuesta"

Por todo ello, Fuertes ha lamentado que, nueve meses después de que el PSOE saliera del Gobierno de Aragón, "su actitud siga siendo la misma". "No tienen ni una sola propuesta, no tienen ni una sola medida. Llevan nueve meses criticando y criticando, pero no aportan nada, como no aportaron nada cuando gobernaban", ha reiterado Fuertes, quien ve al PSOE de Aragón "totalmente desnortado y falto de proyecto".

Ha puesto de relieve las primeras decisiones del Gobierno de Jorge Azcón, entre ellas, dotar la sanidad con 230 millones más en el presupuesto que el Ejecutivo anterior, que recortó 100 millones cuando se salía de la pandemia y prescindió de más de 2.600 profesionales que hubieran contribuido a paliar el déficit de médicos, un problema, ha criticado Fuertes, del que la ministra del área, Mónica García, "se inhibe".