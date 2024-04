Aguaviva buscará fijar población al reabrir seis viviendas ahora vacías

El proyecto 'Reaviva Aguaviva', puesto en marcha por el ayuntamiento de la localidad turolense y la asociación 'Re-viviendo', está permitiendo dar una nueva vida a seis casas vacias. Y la cifra podría aumentar. La iniciativa, ideada para promover alternativas para las viviendas cerradas o infrautilizadas de este pueblo, está teniendo una acogida «muy positiva» según sus impulsores, y está posibilitando que se amplíe la oferta de vivienda en Aguaviva y contribuyendo, en un futuro, a la fijación de la población.

El objetivo del proyecto, financiado por el programa EREA+, es revitalizar las casas vacías de este pueblo de poco más de 550 habitantes de la comarca del Bajo Aragón.

Desde su puesta en marcha en Aguaviva a principios de año, más de una veintena de personas han pasado por este servicio gratuito y confidencial de asesoría, acompañamiento e información sobre ayudas y mediación.

Se trata de vecinos que viven en el municipio y quieren reabrir casas, pero también de personas que ya no viven allí y no quieren que sus viviendas se deterioren por no estar habitadas. Además, también han contactado con el servicio personas que quieren vivir en el medio rural y eligen este municipio para ello y otras que quieren volver al pueblo o independizarse de la casa en la que viven.

Fruto de estos encuentros con los interesados, por el momento se está trabajando en un total de seis viviendas en las que se están planteando soluciones como el alquiler por reforma, el alquiler con derecho a compra o el uso compartido, entre otras.

Otra de las metas del proyecto es fortalecer la comunidad y hacer que la falta de vivienda no sea una barrera para quienes quieren establecerse en Aguaviva. Por ello, el programa presta ayuda para encontrar una vivienda a aquellos interesados en irse a vivir a la localidad, acompañando en el proceso a los nuevos vecinos y a los propietarios que han decidido dar una segunda vida a sus hogares.

Además de brindar asesoramiento legal, jurídico y mediación intrafamiliar, 'Reaviva Aguaviva' ha celebrado distintas actividades y talleres sobre el acceso a la vivienda rural, acerca del orden y la felicidad y de modelos diferentes a la compraventa tradicional, además de jornadas de puertas abiertas y una sesión de trabajo con la escuela de adultos sobre el pasado de las casas del pueblo.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi la mitad de las viviendas de los pueblos de menos de 10.000 habitantes de España están vacías.